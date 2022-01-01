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*Лидер MEGADETH наехал на техников JUDAS PRIEST 25
*Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл» 19
*ROB HALFORD — о двух концертах с BLACK SABBATH в качестве фр... 11
*CARLOS SANTANA упал на сцене 10
*KAM LEE — о своём утверждении, что Чак Шульдинер занимался п... 9
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Lucifer

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14 июл 2022 : 		 LUCIFER на Nuclear Blast Records

25 апр 2022 : 		 Новое видео LUCIFER

8 окт 2021 : 		 Новое видео LUCIFER

30 авг 2021 : 		 Новое видео LUCIFER

20 авг 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома LUCIFER

30 июл 2021 : 		 Видео с текстом от LUCIFER

6 июн 2021 : 		 Новая песня LUCIFER

14 май 2021 : 		 Вокалистка BLUES PILLS на новом сингле LUCIFER

28 фев 2021 : 		 Кавер-версия DUST от LUCIFER

30 авг 2020 : 		 Кавер-версия TOM WAITS от LUCIFER

30 мар 2020 : 		 Рассказ об альбоме LUCIFER

15 мар 2020 : 		 Новое видео LUCIFER

21 фев 2020 : 		 Новое видео LUCIFER

27 янв 2020 : 		 Новый сингл LUCIFER

27 ноя 2019 : 		 Вокалистка LUCIFER: «Ненавижу, когда нас называют стоунером!»

25 ноя 2019 : 		 Новый альбом LUCIFER выйдет весной

31 янв 2019 : 		 Видео полного выступления LUCIFER

7 дек 2018 : 		 Акустика от LUCIFER

29 сен 2018 : 		 Кавер-версия SCORPIONS от LUCIFER

3 июл 2018 : 		 Акустика от LUCIFER

23 июн 2018 : 		 Новое видео LUCIFER

5 май 2018 : 		 Новое видео LUCIFER

13 апр 2018 : 		 Новый альбом LUCIFER выйдет в июле

23 дек 2017 : 		 Новая песня LUCIFER

10 мар 2017 : 		 NICKE ANDERSSON в LUCIFER

6 авг 2015 : 		 Видео с выступления LUCIFER
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|||| 14 июл 2022

LUCIFER на Nuclear Blast Records



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LUCIFER заключили контракт с лейблом Nuclear Blast Records, на котором состоится релиз альбома номер V.

Johanna Platow Andersson: «Мы в Lucifer очень рады возможности засучив рукава начать следующую главу в истории коллектива. Я выросла на металле с 90-х годов, и Nuclear Blast всегда был одним из основных источников музыки, которую я люблю. Мы рады, что Lucifer и Nuclear Blast объединили свои усилия, чтобы выпустить нашу версию тяжелого рока в мир и, надеюсь, прямо в сердца тех, кто любит искренний и очень зловещий старомодный рок-н-ролл!».

LUCIFER Signs With Nuclear Blast Records




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