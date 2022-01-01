14 июл 2022



LUCIFER на Nuclear Blast Records



LUCIFER заключили контракт с лейблом Nuclear Blast Records, на котором состоится релиз альбома номер V.



Johanna Platow Andersson: «Мы в Lucifer очень рады возможности засучив рукава начать следующую главу в истории коллектива. Я выросла на металле с 90-х годов, и Nuclear Blast всегда был одним из основных источников музыки, которую я люблю. Мы рады, что Lucifer и Nuclear Blast объединили свои усилия, чтобы выпустить нашу версию тяжелого рока в мир и, надеюсь, прямо в сердца тех, кто любит искренний и очень зловещий старомодный рок-н-ролл!».







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