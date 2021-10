сегодня



Новое видео LUCIFER



"Crucifix (I Burn For You)", новое видео группы LUCIFER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома IV, выходящего 29 октября на Century Media:



"Archangel Of Death"

"Wild Hearses"

"Crucifix (I Burn For You)"

"Bring Me His Head"

"Mausoleum"

"The Funeral Pyre"

"Cold As A Tombstone"

"Louise"

"Nightmare"

"Orion"

"Phobos"







+4 -1



просмотров: 434