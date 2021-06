6 июн 2021



Новая песня LUCIFER



LUCIFER 4 июня выпустили новый сингл “Gone With The Wind Is My Love”, включающий одноименную композицию, кавер-версию Rita And The Tiaras, в записи которой принимала участие вокалистка BLUES PILLS Elin Larsson, а также концертную версия “Cemetery Eyes”. Сингл доступен в следующих вариантах:



Black - 500 (Distro Wholesale / CM EU Shop)

Cream White - 300 (100 CM EU Shop / 200 CM US Shop)

Red - 400 (Distro Wholesale / CM EU Shop)

Clear - 200 (High Roller)

Gold - 300 (Lucifer EU Shop)

Silver - 300 (Lucifer US Shop)



Трек-лист:



Side A

“Gone With The Wind Is My Love” (feat. Elin Larsson [Blues Pills])



Side B

“Cemetery Eyes (Live)” (recorded at Century Media Isolation Festival 2020) https://luciferofficial.bandcamp.com/







