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Lucifer

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Вокалистка BLUES PILLS на новом сингле LUCIFER



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LUCIFER 4 июня выпустят новый сингл “Gone With The Wind Is My Love” — это кавер-версия Rita And The Tiaras, в записи которой принимала участие вокалистка BLUES PILLS Elin Larsson, а также в него войдёт концертная версия “Cemetery Eyes”. Сингл будет доступен в следующих вариантах:

Black - 500 (Distro Wholesale / CM EU Shop)
Cream White - 300 (100 CM EU Shop / 200 CM US Shop)
Red - 400 (Distro Wholesale / CM EU Shop)
Clear - 200 (High Roller)
Gold - 300 (Lucifer EU Shop)
Silver - 300 (Lucifer US Shop)

Трек-лист:

Side A
“Gone With The Wind Is My Love” (feat. Elin Larsson [Blues Pills])

Side B
“Cemetery Eyes (Live)” (recorded at Century Media Isolation Festival 2020)

LUCIFER -



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