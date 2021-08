сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома LUCIFER



LUCIFER опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "V", релиз которого намечен на 29 октября на Century Media.



Трек-лист:



"Archangel Of Death"

"Wild Hearses"

"Crucifix (I Burn For You)"

"Bring Me His Head"

"Mausoleum"

"The Funeral Pyre"

"Cold As A Tombstone"

"Louise"

"Nightmare"

"Orion"

"Phobos"







