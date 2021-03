28 фев 2021



Кавер-версия DUST от LUCIFER



LUCIFER представили собственное прочтение композиции DUST "Pull Away/So Many Times", которая вошла во второй альбом группы, Hard Attack, выпущенный в 1972 году.



Этот трек будет выпущен в виде сплита с KADAVAR, записавших собственное прочтение композиции FLEETWOOD MAC "The Green Manalishi (With The Two Prong Crown)".







