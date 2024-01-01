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Lucifer

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23 янв 2024 : 		 Вокалистка LUCIFER: «Мы не будем менять название в угоду церковным фанатикам»

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|||| 23 янв 2024

Вокалистка LUCIFER: «Мы не будем менять название в угоду церковным фанатикам»



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Johanna Sadonis недавно поговорила с The Metal Voice о грядущем альбоме коллектива:

«Я бы сказала, что в нем есть все те ингредиенты, которые всегда были присущи альбомам LUCIFER. Хард-рок, немного новой волны британского хэви-метала 70-80-х годов. В нем есть дум, есть что-то вроде эстрадного звучания, но скорее в олдскульном смысле, в очень тонком понимании. Мы также слушаем много соул-музыки, и все это входит в нас и отражается на альбоме LUCIFER. Я думаю, что на этом альбоме мы немного расширили и дополнили все эти типичные ингредиенты Lucifer, так что здесь все еще есть дум, тяжесть и так далее, но также есть и медленные композиции. Мы остаемся верны себе, но цель всегда состоит в том, чтобы не повторять песен, которые мы уже делали, так что, надеюсь, нам удастся сделать мелодии интересными».

Были ли у них проблемы с промоутерами или религиозными организациями из-за названия группы:

«Странно, но эта проблема очень американская или североамериканская. В Швеции все очень прогрессивно в плане того, какую роль играет церковь по сравнению с правительством, и никто не поднимает руку на такое название ни в Германии, ни в Швеции. Оно не ассоциируется с такой чумой, как в США. Иногда я вижу комментарии (в сети), и они всегда только от американцев, которые говорят, что эта группа была бы намного успешнее, если бы в Америке ее имя не было LUCIFER. Иногда кто-то выкладывает песню LUCIFER, и тогда находятся люди из Библейского пояса, которые говорят: "О Боже, я не могу слушать это с таким названием". Так что они даже не обращают внимания на песню из-за названия. Но я все равно думала над этим: готова ли я пойти на компромисс и изменить название из-за такой ситуации? Лучше я буду продолжать!»

JOHANNA SADONIS On If The LUCIFER Band Name Has Caused Any Controversy вЂ“ вЂњThat Is A Very American ProblemвЂќ




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