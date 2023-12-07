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*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 35
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 29
*Стриминг для рокеров и металлистов 21
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 20
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Lucifer

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7 дек 2023 : 		 Новое видео LUCIFER

26 окт 2023 : 		 Новое видео LUCIFER

17 май 2023 : 		 Новое видео LUCIFER

14 июл 2022 : 		 LUCIFER на Nuclear Blast Records

25 апр 2022 : 		 Новое видео LUCIFER

8 окт 2021 : 		 Новое видео LUCIFER

30 авг 2021 : 		 Новое видео LUCIFER

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30 авг 2020 : 		 Кавер-версия TOM WAITS от LUCIFER

30 мар 2020 : 		 Рассказ об альбоме LUCIFER

15 мар 2020 : 		 Новое видео LUCIFER

21 фев 2020 : 		 Новое видео LUCIFER

27 янв 2020 : 		 Новый сингл LUCIFER

27 ноя 2019 : 		 Вокалистка LUCIFER: «Ненавижу, когда нас называют стоунером!»

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13 апр 2018 : 		 Новый альбом LUCIFER выйдет в июле
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Новое видео LUCIFER



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Slow Dance In A Crypt, новое видео LUCIFER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома V, релиз которого намечен на 26 января на Nuclear Blast.




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7 дек 2023
I
Inhuman
Клип с таким сюжетом уже был у Death Breath. Только там было смешно, а здесь уныло и растянуто на два клипа.

просмотров: 325

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