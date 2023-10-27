26 окт 2023



Новое видео LUCIFER



At The Mortuary (Halloween Edit), новое видео LUCIFER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома V, релиз которого намечен на 26 января на Nuclear Blast. https://luciferofficial.bandcamp.com/







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