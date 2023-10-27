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*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 59
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Lucifer

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30 авг 2021 : 		 Новое видео LUCIFER

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25 ноя 2019 : 		 Новый альбом LUCIFER выйдет весной

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23 дек 2017 : 		 Новая песня LUCIFER
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|||| 26 окт 2023

Новое видео LUCIFER



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At The Mortuary (Halloween Edit), новое видео LUCIFER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома V, релиз которого намечен на 26 января на Nuclear Blast.




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27 окт 2023
P
Petrovich Sexyy
Хорошо. Уже жду альбом.

просмотров: 616

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