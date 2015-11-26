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EXHORDER начали запись нового альбома



Американские трэш-металл-пионеры EXHORDER отправились в студию OCD в Луизиане, где вместе с продюсером Duane Simoneaux приступили к записи своего первого альбома за прошедшие три десятилетия. Пока ещё не получивший названия диск будет выпущен в этом году на Nuclear Blast Records.



Текущий состав коллектива выглядит следующим образом: Vinnie LaBella (гитара) и Kyle Thomas (вокал), а также Jason Viebrooks (HEATHEN) на басу, Marzi Montazeri (ex-SUPERJOINT RITUAL, PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS) на гитаре и Sasha Horn (FORBIDDEN) на барабанах.











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