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Exhorder

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EXHORDER начали запись нового альбома



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Американские трэш-металл-пионеры EXHORDER отправились в студию OCD в Луизиане, где вместе с продюсером Duane Simoneaux приступили к записи своего первого альбома за прошедшие три десятилетия. Пока ещё не получивший названия диск будет выпущен в этом году на Nuclear Blast Records.

Текущий состав коллектива выглядит следующим образом: Vinnie LaBella (гитара) и Kyle Thomas (вокал), а также Jason Viebrooks (HEATHEN) на басу, Marzi Montazeri (ex-SUPERJOINT RITUAL, PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS) на гитаре и Sasha Horn (FORBIDDEN) на барабанах.



EXHORDER Begins Recording First Album In Nearly Three Decades



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

R0ck_N_R0lla


10 фев 2019, 15:15		Шикарно, жду


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