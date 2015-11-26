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Как на PANTERA повлияли EXHORDER



В рамках интервью с Poisoned Rock гитарист EXHORDER Marzi Montazeri ответил на вопрос, как на PANTERA повлияла его группа и они отошли от пауэр-металла к более агрессивным формам:



«Смотри, ты задаешь вопрос кому-то, кто во всём этом был задействован. Я и правда помню первое шоу [PANTERA] с [певцом] Phil'ом [Anselmo], оно было в Шривпорте. Я видел это шоу, и они начинали с кавера VAN HALEN, потом играли Ozzy [Osbourne'а]. Они сделали несколько кавер-версий и своих песен. А потом был период времени, когда они вроде как разошлись. Даймбег пошёл на прослушивание в MEGADETH, и он получил работу — Dave Mustaine его взял, но Даррелл сказал: "Если я приду, то мой брат придёт со мной". А Dave ответил: "Нет. У нас есть барабанщик". Так что Даррелл ответил отказом. Вот как он был предан Винни [Полу Эбботту, барабанщику PANTERA]. Это не выдуманные истории, кстати, — это правда.



И вот в это время Phil пришёл в EXHORDER на, я думаю, три дня. Через три дня Kyle [Thomas, вокалист EXHORDER] вернулся в группу, так что они позвонили [Phil'у] и сказали: "Извини". И я думаю, что ему очень понравился EXHORDER, он хотел быть в этой группе, а так как он не смог, он вернулся [в PANTERA], у него были демо EXHORDER, и он вроде как сказал: "Мы хотим звучать так", вроде как "Мы хотим звучать именно так".



Это немного туманно, но они переняли тот менталитет грува, что был у нас. Потому что до этого они были глэм-роком, и я считаю, что они переняли этот тон, — тон гитары и его вокальный стиль и грув, они его упростили.



Я никогда не видел, чтобы группа работала так усердно, как PANTERA. Потому что я видел всё с самого начала. Сначала я дружил с Дарреллом и Винни, а потом, позже, — с Philip'ом и Rex'ом. Но по сей день я очень люблю и уважаю их. И, опять же, я не видел, чтобы люди так усердно работали. Они работали усерднее, чем любая группа, — определённо усерднее, чем EXHORDER. EXHORDER тогда ни хрена не делали. Они работали очень усердно, и они добились для себя своего места — взошли на вершину.



Итак, что я думаю? Я полагаю, что неприятности имеют место. Сходства есть.



Я всегда использую вот что в качестве примера. [Эдди] Ван Хален — мой Бог — для меня. А Рэнди Роад — как сын Бога. Но Эдди похож на Бога. И ты действительно не можешь объяснить David'a Lee Roth'a. David Lee Roth сейчас не тот, но когда ты слушаешь пластинки VAN HALEN... Когда я это сделал, кстати, я не говорил по-английски, так что я даже не знал, что он говорит, но только звук, тон — всё было просто волшебно. А потом, когда ты всё это ломаешь, и шоу, живое шоу, которое у них было, [Roth] — это как копия Jim'a Dandy из BLACK OAK ARKANSAS. Если ты зайдёшь на YouTube [и найдёшь] Джима Дэнди 1974 года и его концерт, то скажешь: "Вау, чувак. Это David Lee Roth. David Lee Roth написал ему письмо — это задокументировано — он послал его ему, и тот ответил: "Эй, чувак, я пришёл на твоё шоу с 8-миллиметровой камерой и записал на плёнку всё шоу, и я перенёс его на концерты VAN HALEN" — вроде как поблагодарил его за это. Так что он признался.



Смекаешь, о чём я говорю? Сходства есть, и мы не знаем, откуда они взялись. Но они есть. Это просто то, с чем ты имеешь дело. И PANTERA с этим отлично справилась».













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