Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео KREATOR 67
*METALLICA готовит бокс-сеты "Load" и "Reload" 54
*EDDIE VEDDER наехал на MÖTLEY CRÜE, Nikki Sixx отв... 47
*Новое видео ARCH ENEMY 34
*Вокалист BLACK VEIL BRIDES о бисексуальности Супермена 29
[= ||| все новости группы



*

Exhorder

*



16 фев 2022 : 		 EXHORDER об уходе гитариста

15 фев 2022 : 		 Из EXHORDER ушел гитарист

29 дек 2021 : 		 EXHORDER работают над новым материалом

23 дек 2021 : 		 EXHORDER исполняют трек TYPE O NEGATIVE

11 ноя 2021 : 		 EXHORDER работают над новым материалом

1 мар 2021 : 		 EXHORDER работают над "замечательным" альбомом

9 дек 2020 : 		 Как на PANTERA повлияли EXHORDER

24 фев 2020 : 		 Новый сингл EXHORDER

7 окт 2019 : 		 Успехи в чартах EXHORDER

26 авг 2019 : 		 Новая песня EXHORDER

4 авг 2019 : 		 Трейлер нового альбома EXHORDER

13 июл 2019 : 		 Новая песня EXHORDER

19 май 2019 : 		 EXHORDER завершили запись

10 фев 2019 : 		 EXHORDER начали запись нового альбома

21 ноя 2018 : 		 EXHORDER на NUCLEAR BLAST RECORDS

2 мар 2018 : 		 Новое видео EXHORDER

12 фев 2018 : 		 Видео с выступления EXHORDER

16 ноя 2017 : 		 EXHORDER возвращаются

4 июл 2011 : 		 EXHORDER работают над новым материалом

14 апр 2011 : 		 EXHORDER взяли басиста THE VOID для концертных выступлений

24 мар 2011 : 		 EXHORDER о смерти басиста

24 мар 2011 : 		 CROWBAR о басисте EXHORDER

23 мар 2011 : 		 Умер басист EXHORDER

24 дек 2010 : 		 EXHORDER представили нового ударника
| - |

|||| сегодня

EXHORDER об уходе гитариста



*
zoom
*
* *
Музыканты EXHORDER отреагировали на заявление Marzi Montazeri:

«Некоторые из вас, возможно, видели вчерашнее заявление Marzi Montazeri о том, что он больше не хочет быть частью EXHORDER.

"Прежде всего, мы хотим поблагодарить Marzi за его время проведенное с нами и пожелать ему всего наилучшего в будущем. Во-вторых, мы хотим пояснить, что где-то между началом процесса написания нового альбома и гастролями, которые мы проводили после этого, всем участникам стало ясно, что EXHORDER и Marzi движутся в разных направлениях. Это естественный ход событий, который происходит каждый день в творческом мире. После возвращения из турне был разработан план действий, направленный на дальнейшее развитие. Репетиции возобновились, и, если не считать мелких доработок, работа над новым альбомом структурно завершена.

На данный момент нет открытых прослушиваний, поэтому мы благодарим многих, кто интересовался вакансией — но мы сделаем это!

EXHORDER — это группа, которая имела дело с изменениями в составе с 80-х годов, так что будьте уверены, нет никаких сомнений в том, что мы будем продолжать развиваться. Мы с нетерпением ждем возможности снова выйти на сцену.

Возможно, в будущем вы узнаете какое-то лицо (или лица), а также какие-то дополнительные сюрпризы. По крайней мере, мы уверены, что вам это понравится так же, как и нам!»

EXHORDER On Departure Of Guitarist MARZI MONTAZERI: We 'Were Moving In Different Directions'



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 229

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом