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EXHORDER об уходе гитариста



Музыканты EXHORDER отреагировали на заявление Marzi Montazeri:



«Некоторые из вас, возможно, видели вчерашнее заявление Marzi Montazeri о том, что он больше не хочет быть частью EXHORDER.



"Прежде всего, мы хотим поблагодарить Marzi за его время проведенное с нами и пожелать ему всего наилучшего в будущем. Во-вторых, мы хотим пояснить, что где-то между началом процесса написания нового альбома и гастролями, которые мы проводили после этого, всем участникам стало ясно, что EXHORDER и Marzi движутся в разных направлениях. Это естественный ход событий, который происходит каждый день в творческом мире. После возвращения из турне был разработан план действий, направленный на дальнейшее развитие. Репетиции возобновились, и, если не считать мелких доработок, работа над новым альбомом структурно завершена.



На данный момент нет открытых прослушиваний, поэтому мы благодарим многих, кто интересовался вакансией — но мы сделаем это!



EXHORDER — это группа, которая имела дело с изменениями в составе с 80-х годов, так что будьте уверены, нет никаких сомнений в том, что мы будем продолжать развиваться. Мы с нетерпением ждем возможности снова выйти на сцену.



Возможно, в будущем вы узнаете какое-то лицо (или лица), а также какие-то дополнительные сюрпризы. По крайней мере, мы уверены, что вам это понравится так же, как и нам!»







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