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Exhorder

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PANTERA и EXHORDER похожи как день и ночь



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Jimmy Bower, игравший с вокалистом PANTERA Philip'ом Anselmo в DOWN и SUPERJOINT (ранее SUPERJOINT RITUAL), ответил на вопрос, считает ли он, что EXHORDER оказали влияние на решение PANTERA сменить стилистику:

«Неважно, кто был первым. EXHORDER и PANTERA — это день и ночь, чувак. EXHORDER были группой, которую хорошо приняли здесь, в Новом Орлеане, — я говорю о том времени, когда мы все были моложе — и все в этой группе умели играть на полную катушку.

Был ли Phil под влиянием EXHORDER и, возможно, перенял это в PANTERA? Конечно, да. Но разве это характеризует PANTERA? Нет, бл$$ь. Я видел, как всё это написали. И это вообще-то старая тема — с 1990-х годов люди так говорили. Но я никогда не понимал почему, ведь если это так, то EYEHATEGOD — это не что иное, как второсортные MELVINS. Вот и всё.

Здесь EXHORDER оказали огромное влияние на всех».




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