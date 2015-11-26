1 мар 2021



EXHORDER работают над "замечательным" альбомом



Вокалист EXHORDER Kyle Thomas в рамках недавнего интервью "The Dan Chan Show" рассказал о ближайших планах:



«Я сочиняю дома. Marzi пишет дома, Jason и Sasha также сидят дома и сочиняют. Они отлично работают вместе. Так что все постепенно собирается. Мы обмениваемся файлами, даем какие-то рекомендации другу другу и улучшаем все. Просто скидываем в общий котел и смотрим, что из этого может выйти. Пока у нас есть очень, очень классный материал».



Относительно выхода альбома он сказал, что раньше 2022 его ждать не стоит.













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