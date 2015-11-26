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Exhorder

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1 мар 2021 : 		 EXHORDER работают над "замечательным" альбомом

9 дек 2020 : 		 Как на PANTERA повлияли EXHORDER

24 фев 2020 : 		 Новый сингл EXHORDER

7 окт 2019 : 		 Успехи в чартах EXHORDER

26 авг 2019 : 		 Новая песня EXHORDER

4 авг 2019 : 		 Трейлер нового альбома EXHORDER

13 июл 2019 : 		 Новая песня EXHORDER

19 май 2019 : 		 EXHORDER завершили запись

10 фев 2019 : 		 EXHORDER начали запись нового альбома

21 ноя 2018 : 		 EXHORDER на NUCLEAR BLAST RECORDS

2 мар 2018 : 		 Новое видео EXHORDER

12 фев 2018 : 		 Видео с выступления EXHORDER

16 ноя 2017 : 		 EXHORDER возвращаются

4 июл 2011 : 		 EXHORDER работают над новым материалом

14 апр 2011 : 		 EXHORDER взяли басиста THE VOID для концертных выступлений

24 мар 2011 : 		 EXHORDER о смерти басиста

24 мар 2011 : 		 CROWBAR о басисте EXHORDER

23 мар 2011 : 		 Умер басист EXHORDER

24 дек 2010 : 		 EXHORDER представили нового ударника
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|||| 1 мар 2021

EXHORDER работают над "замечательным" альбомом



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Вокалист EXHORDER Kyle Thomas в рамках недавнего интервью "The Dan Chan Show" рассказал о ближайших планах:

«Я сочиняю дома. Marzi пишет дома, Jason и Sasha также сидят дома и сочиняют. Они отлично работают вместе. Так что все постепенно собирается. Мы обмениваемся файлами, даем какие-то рекомендации другу другу и улучшаем все. Просто скидываем в общий котел и смотрим, что из этого может выйти. Пока у нас есть очень, очень классный материал».

Относительно выхода альбома он сказал, что раньше 2022 его ждать не стоит.

EXHORDER Is Working On





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