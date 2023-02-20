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Exhorder

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EXHORDER работают над новым материалом



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Вокалист EXHORDER Kyle Thomas 18 февраля поделился следующим сообщением:

«Вчера вечером официально завершился первый раунд записи нового альбома EXHORDER! Сегодня я возвращаюсь домой в Новый Орлеан в самый разгар столпотворения Марди Гра.

Я поднимаю бокал за моих братьев по оружию в EXHORDER за самые захватывающие и приятные сессии, в которых я принимал участие за последние десятилетия. Подготовленность и хорошая компания дают о себе знать! На данный момент у нас остались только вокал, бас и соло Pat'а. Мы в восторге от того, как все идет!

Спасибо Robbie Nadler из Fast [sic] Track Studio за его потрясающую работу и проницательность. Нам было очень легко заниматься самопродюсированием этих сессий под его руководством.

Спасибо также нашему лейблу Nuclear Blast за содействие, благодаря которому мы смогли начать работу над песнями. Мы ценим ваш энтузиазм по поводу этого проекта, и мы его обязательно доведем до конца!»




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20 фев 2023
M
Mateas89
Ооо, ждем!!
Like!1

просмотров: 143

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