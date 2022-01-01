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*Новое видео MEGADETH 32
*Новое видео OZZY OSBOURNE 30
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*Гитарист METALLICA рассказал о том, что Курт Кобейн отказалс... 12
*MAX CAVALERA — о том, как он пришёл к трезвости 12
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Exhorder

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29 июн 2022 : 		 Вокалист EXHORDER — о бывшем гитаристе CANNIBAL CORPSE

30 май 2022 : 		 Бывший гитарист CANNIBAL CORPSE в EXHORDER

16 фев 2022 : 		 EXHORDER об уходе гитариста

15 фев 2022 : 		 Из EXHORDER ушел гитарист

29 дек 2021 : 		 EXHORDER работают над новым материалом

23 дек 2021 : 		 EXHORDER исполняют трек TYPE O NEGATIVE

11 ноя 2021 : 		 EXHORDER работают над новым материалом

1 мар 2021 : 		 EXHORDER работают над "замечательным" альбомом

9 дек 2020 : 		 Как на PANTERA повлияли EXHORDER

24 фев 2020 : 		 Новый сингл EXHORDER

7 окт 2019 : 		 Успехи в чартах EXHORDER

26 авг 2019 : 		 Новая песня EXHORDER

4 авг 2019 : 		 Трейлер нового альбома EXHORDER

13 июл 2019 : 		 Новая песня EXHORDER

19 май 2019 : 		 EXHORDER завершили запись

10 фев 2019 : 		 EXHORDER начали запись нового альбома

21 ноя 2018 : 		 EXHORDER на NUCLEAR BLAST RECORDS

2 мар 2018 : 		 Новое видео EXHORDER

12 фев 2018 : 		 Видео с выступления EXHORDER

16 ноя 2017 : 		 EXHORDER возвращаются

4 июл 2011 : 		 EXHORDER работают над новым материалом

14 апр 2011 : 		 EXHORDER взяли басиста THE VOID для концертных выступлений

24 мар 2011 : 		 EXHORDER о смерти басиста

24 мар 2011 : 		 CROWBAR о басисте EXHORDER

23 мар 2011 : 		 Умер басист EXHORDER

24 дек 2010 : 		 EXHORDER представили нового ударника
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Вокалист EXHORDER — о бывшем гитаристе CANNIBAL CORPSE



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Kyle Thomas в рамках недавней беседы ответил о реакции людей, когда они увидели в составе коллектива Pat'a O'Brien'a:

«Он переживал по этому поводу так же, как и все остальные. Не выходя на сцену некоторое время, он задавался вопросом: "Захотят ли эти люди видеть меня?" Мы говорили: "Да ладно, Pat. Ты же Pat O'Brien. Эти люди хотят тебя видеть". Я могу понять, что он чувствовал после всего, через что ему пришлось пройти. Я могу представить, что в этом был фактор страха. Мы вышли на сцену, и он сказал: "Пожалуй, я притаюсь сзади, встану, сыграю и закончу". Как только мы вышли на сцену и люди увидели его, зал взбесился. Я сказал толпе: "Эй, слушайте, вы все знаете Pat'а, верно? Покажите ему свою любовь". И они сошли с ума. Они обожают этого человека. А кто бы не обожал? Если вы с ним знакомы, он один из самых приятных людей, которых вы когда-либо встречали. Он также один из лучших в своём деле. После концерта он начал фотографироваться с людьми и общаться. У него была широкая улыбка на лице. Это того стоило. Это был парень, которому нужен был хороший перерыв в жизни, и нам нужна была его помощь, чтобы дать шоу. Всё было более чем идеальным».




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