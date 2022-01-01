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Вокалист EXHORDER — о бывшем гитаристе CANNIBAL CORPSE



Kyle Thomas в рамках недавней беседы ответил о реакции людей, когда они увидели в составе коллектива Pat'a O'Brien'a:



«Он переживал по этому поводу так же, как и все остальные. Не выходя на сцену некоторое время, он задавался вопросом: "Захотят ли эти люди видеть меня?" Мы говорили: "Да ладно, Pat. Ты же Pat O'Brien. Эти люди хотят тебя видеть". Я могу понять, что он чувствовал после всего, через что ему пришлось пройти. Я могу представить, что в этом был фактор страха. Мы вышли на сцену, и он сказал: "Пожалуй, я притаюсь сзади, встану, сыграю и закончу". Как только мы вышли на сцену и люди увидели его, зал взбесился. Я сказал толпе: "Эй, слушайте, вы все знаете Pat'а, верно? Покажите ему свою любовь". И они сошли с ума. Они обожают этого человека. А кто бы не обожал? Если вы с ним знакомы, он один из самых приятных людей, которых вы когда-либо встречали. Он также один из лучших в своём деле. После концерта он начал фотографироваться с людьми и общаться. У него была широкая улыбка на лице. Это того стоило. Это был парень, которому нужен был хороший перерыв в жизни, и нам нужна была его помощь, чтобы дать шоу. Всё было более чем идеальным».







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