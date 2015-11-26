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EXHORDER работают над новым материалом



Kyle Thomas рассказал о том, чем он и коллеги были заняты на пандемии:



«Мы все были очень заняты процессом сочинения практически с самого начала. Я полагаю, что любая группа, которая упустила эту возможность, оказалась в плохом положении, потому что сейчас группы, которые работали во время пандемии, если и не выпускают альбомы в настоящий момент, то всё запланировано на ближайшее будущее. Мы уже давно находимся в процессе подготовки. Это то, над чем мы будем очень усердно работать в ближайшие месяцы после [недавно завершившегося тура по США]. Так что я с нетерпением жду этого события!»







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