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Exhorder

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24 мар 2011 : 		 CROWBAR о басисте EXHORDER

23 мар 2011 : 		 Умер басист EXHORDER

24 дек 2010 : 		 EXHORDER представили нового ударника
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EXHORDER работают над новым материалом



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Kyle Thomas рассказал о том, чем он и коллеги были заняты на пандемии:

«Мы все были очень заняты процессом сочинения практически с самого начала. Я полагаю, что любая группа, которая упустила эту возможность, оказалась в плохом положении, потому что сейчас группы, которые работали во время пандемии, если и не выпускают альбомы в настоящий момент, то всё запланировано на ближайшее будущее. Мы уже давно находимся в процессе подготовки. Это то, над чем мы будем очень усердно работать в ближайшие месяцы после [недавно завершившегося тура по США]. Так что я с нетерпением жду этого события!»

EXHORDER





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Old Nothing


29 дек 2021, 11:02		После срамного кала в 2019-м лучше было и не ноченадь, штоб снова не опозорица


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