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*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 44
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 43
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 43
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Exhorder

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2 мар 2018 : 		 Новое видео EXHORDER
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Вокалист EXHORDER: «Многие рады возвращению Pat'a»



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В рамках недавнего интервью Kyle Thomas обсудил перемены в составе EXHORDER:

«В настоящее время в том составе, который у нас есть, нас, к счастью, трое - я, Jason [VieBrooks, бас] и Sasha [Horn, барабаны] — мы работаем вместе с конца 2017 года. Так что скоро будет семь лет, как мы работаем вместе. Для EXHORDER это большой срок совместной работы, ведь мы столько раз расставались в прошлом. [смеется] Трудно добиться того, чтобы несколько лет подряд люди счастливо работали вместе. Так что сейчас с нами играет Pat O'Brien [гитара, экс-CANNIBAL CORPSE]. Он определенно подходит нам, и кажется, что он счастлив на своем месте.

То, что сложно работать с Pat'ом, не является чем-то личным; просто приходится обходить трудности, которые возникли из-за того, что у него были некоторые юридические проблемы несколько лет назад. Поэтому путешествия для него сейчас - очень деликатная вещь, и есть много мест, где мы даже не уверены, сможет ли он туда приехать. Поэтому нам повезло, что такие люди, как Waldemar Sorychta и Apollo Xydias, помогают нам с концертами в Европе и Мексике. И вскоре Waldemar присоединится к нам в Южной Америке, поскольку Pat, к сожалению, не может поехать. Так что мы играем в Мехико, Центральной Америке, Южной Америке. Мы вот-вот начнем выступать.

Но, забегая вперед, отвечу на ваш вопрос: Pat из тех, с кем мы в конечном итоге хотим играть на всех наших концертах. Мы счастливы с ним, он счастлив с нами. Он гастролировал с нами в Соединенных Штатах, и мы очень, очень хорошо провели время, отлично поладили, и люди просто обожают его. Люди так рады видеть Pat'a снова в строю, и я очень рад за него!»




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