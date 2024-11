сегодня



PHILIP ANSELMO был членом EXHORDER три часа



Vinnie LaBella, основатель EXHORDER, которого многие считают родоначальником риффового пауэр-грува, популяризированного PANTERA, рассказал о предполагаемом влиянии своей бывшей группы на решение PANTERA перейти от пауэр-метала к более агрессивной форме трэша:



«Ну, позвольте мне сказать вам так. Я написал [песню EXHORDER] «Desecrator» еще до выхода [первого альбома PANTERA с вокалистом Philip Anselmo], «Power Metal». Думаю, «I Am The Night» [последний альбом PANTERA с вокалистом Terry Glaze] вышел в то время, когда я писал [дебютный альбом EXHORDER] «Slaughter In The Vatican».



Послушайте, вокруг этого много споров. И, конечно, мы все старые и седые, а некоторых из нас уже нет в живых.



Я уже рассказывал эту историю в других интервью — Phil на самом деле был членом EXHORDER около трех часов. И это была моя гребаная вина, потому что случилось это, пожалуй, где-то в 86-м году, мы сильно поссорились в группе и всё такое... Так что это был первый распад [EXHORDER]. И от нас ушли Kyle [Thomas], Chris [Nail] и David Main, мой первый гитарист. Остались только я и Andy [Villafarra, басист EXHORDER]. Тогда я взял [гитариста] Jay Ceravolo, Sid Montz пригласил на барабанах. Мы все пытались собрать все вместе на репетиционной площадке. И вот мне позвонил Sid и сказал: «Слушай, чувак, я поговорил с Phil'ом и он хочет прийти и попробовать себя в нашей группе». Ему не нравилось то, что происходило в Техасе, и он хотел вернуться домой и попробовать себя с нами. И я сказал: «Ну просто скажи ему: „Возвращайся домой“. Он получил эту работу». Но он всё равно прилетел, попробовал себя и, черт возьми, исполнил с нами пару песен. Я такой: «Чувак, ты просто ох$$$ный кореш. Конечно, это место твоё». Мы посадили его на обратный самолет до Далласа, и я отправился домой. Когда я вошел в дом, у меня зазвонил телефон, и это оказался Kyle. И он такой: «Слушай, чувак, я хочу вернуться в группу». Я ему: «Ублюдок, ты на связь не выходил целый год. Я только что усадил гребаного Phil'a в самолет и сказал ему, что он получил работу. Он едет домой, чтобы, б$$$ь, уйти из PANTERA... Давай, я тебе перезвоню“. И я позвонил Jay: «Jay, я в затруднительном положении». А он такой: «Слушай, чувак, как ты сам как думаешь, что будет правильно?» И я ему ответил: «Самое правильное — вернуть Kyle'a на его законное место в группе». Потому что именно с ним мы построили этот дом. Я хотел быть верным, хотел поступить правильно, и я любил его. И Jay тогда говорит: «Ну, делай то, что у тебя на душе». И я позвонил Phil'y. Он, конечно, был разочарован, но в то же время был счастлив, что мы собираемся вернуть EXHORDER в первоначальное состояние. А потом вернулся Chris, и мы снова собрали старую банду. Но теперь я ругаю себя и говорю: «Не могу поверить, что я отказался от Phil Anselmo ради этого парня»».



На вопрос о том, нравится ли ему тот факт, что PANTERA сейчас гастролирует в новом составе, он ответил:



«В данный момент — нравится, потому что когда тебе 50 с лишним лет, подобная затея уже не перевернет мир... В таком возрасте ты уже не пытаешься повторно изобрести сраное колесо. Это делается ради твоего наследия. Это для того, чтобы вернуть должок как тем фанатам, которые были преданы тебе тогда, так и тем, у кого не было шанса увидеть тебя прежде. Потому что с EXHORDER у нас было то же самое. Мы просуществовали так долго, что люди были просто счастливы, что мы вернулись, а люди, которые услышали нас впервые, и старики, чувак, они привели на концерты своих гребаных детей и всё такое. Так что я приравниваю это к чему-то такому же. Слушай, мне плевать, если они взяли в группу Benante и Zakk'a... Ну кого ты еще найдешь, а? Я к тому, что эти парни — высший класс. Так что я подумал, что это круто. Но хочу отметить, на мой взгляд, если они выпустят новую музыку под этим знаменем, я, вероятно, не стану её фанатом — если только она не перебьет всё, что вы выпускали раньше. А это сложно сделать, чувак. Разве что ты сможешь сесть в гребаную машину времени и вернуть свою задницу в 80-е, чтобы испытать тот подростковый раздрай. Сейчас мы все уже другие люди. Но я был не против возрождения PANTERA. Я чувствовал, что это будет хорошо. И это хорошо для металла. Я к тому, что как бы мы ни ругались в те времена по поводу «кто первый» и в СМИ со всем этим дерьмом, они были хороши для металла тогда; они помогали всем быть на виду. И это хорошо для металла сегодня, чувак».







