сегодня



VADER выпустят EP



Польские экстрим-ветераны VADER в конце весны или начале лета выпустят новый ЕР под названием "Thy Messenger". В миньон войдут 4 или 5 песен, которые были записаны в белостокской студии Hertz. Оформлением альбома занимался Wes Benscoter. Полноформатный альбом коллектива будет записан в течение этого года, а выпустить его предполагается осенью.















+2 -1









просмотров: 176

