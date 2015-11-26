VADER выпустят EP

Польские экстрим-ветераны VADER в конце весны или начале лета выпустят новый ЕР под названием "Thy Messenger". В миньон войдут 4 или 5 песен, которые были записаны в белостокской студии Hertz. Оформлением альбома занимался Wes Benscoter. Полноформатный альбом коллектива будет записан в течение этого года, а выпустить его предполагается осенью.
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