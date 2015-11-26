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Vader

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15 фев 2019 : 		 VADER выпустят EP

20 июн 2017 : 		 Видео полного выступления VADER

29 дек 2016 : 		 VADER готовят сюрпризы

1 ноя 2016 : 		 Новая песня VADER

29 окт 2016 : 		 Видео с текстом от VADER

14 окт 2016 : 		 Новая песня VADER

2 сен 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VADER

24 авг 2016 : 		 Видео с текстом от VADER

17 июн 2016 : 		 Выход нового альбома VADER отложен

10 июн 2016 : 		 Новый альбом VADER выйдет в сентябре

7 янв 2015 : 		 VADER: о достижениях в 2014-м и планах на 2015-й год

1 июн 2014 : 		 Новый альбом VADER доступен для прослушивания

16 май 2014 : 		 Новая песня VADER

17 апр 2014 : 		 Видео с текстом от VADER

28 мар 2014 : 		 Тизер нового альбома VADER

21 мар 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VADER

12 мар 2014 : 		 Новый сингл VADER выйдет в апреле

7 мар 2014 : 		 VADER завершили работу над альбомом

30 дек 2013 : 		 VADER: "Не ждите от нового альбома экспериментов"

7 дек 2013 : 		 VADER начали запись

11 май 2013 : 		 Названия новых песен VADER

6 май 2013 : 		 VADER начнут запись в декабре

13 фев 2013 : 		 Видео с выступления VADER

27 янв 2013 : 		 Видео с выступления VADER

11 дек 2012 : 		 Вокалистка CRYSTAL VIPER исполнила классику JUDAS PRIEST с VADER

24 авг 2012 : 		 Название нового альбома VADER
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VADER выпустят EP



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Польские экстрим-ветераны VADER в конце весны или начале лета выпустят новый ЕР под названием "Thy Messenger". В миньон войдут 4 или 5 песен, которые были записаны в белостокской студии Hertz. Оформлением альбома занимался Wes Benscoter. Полноформатный альбом коллектива будет записан в течение этого года, а выпустить его предполагается осенью.



VADER To Release




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