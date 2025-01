26 янв 2025



Переиздание VADER выйдет весной



14 марта VADER выпустят ремастированное переиздание альбома Black To The Blind на виниле и CD:



1 Heading For Internal Darkness (Remastered 2024)

2 The Innermost Ambience (Remastered 2024)

3 Carnal (Remastered 2024)

4 Fractal Light (Remastered 2024)

5 True Names (Remastered 2024)

6 Beast Raping (Remastered 2024)

7 Foetus God (Remastered 2024)

8 The Red Passage (Remastered 2024)

9 Distant Dream (Remastered 2024)

10 Black To The Blind (Remastered 2024)

11 Anamnesis (Remastered 2024)





