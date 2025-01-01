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*Видео с текстом от DESTINITY 418
*Умер Джон Сайкс 148
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 46
*MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я ... 39
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 39
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Vader

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26 янв 2025 : 		 Переиздание VADER выйдет весной

8 янв 2025 : 		 VADER выпустят ЕР весной и запишут альбом

29 июн 2022 : 		 Drum-cam от VADER

29 мар 2022 : 		 VADER сменили барабанщика

14 янв 2022 : 		 VADER — о планах на 2022 год

5 окт 2021 : 		 Концертный релиз VADER выйдет осенью

2 авг 2021 : 		 Новое видео VADER

4 июл 2021 : 		 Переиздание VADER выйдет летом

21 май 2020 : 		 Обучающее видео от VADER

4 май 2020 : 		 Новое видео VADER

24 апр 2020 : 		 Трейлер нового альбома VADER

17 апр 2020 : 		 Обучающее видео от VADER

3 апр 2020 : 		 Новое видео VADER

10 мар 2020 : 		 Новый альбом VADER выйдет весной

28 янв 2020 : 		 Видео с текстом от VADER

1 июн 2019 : 		 Видео с текстом на кавер JUDAS PRIEST от VADER

26 апр 2019 : 		 Видео с текстом от VADER

30 мар 2019 : 		 Новый ЕР VADER выйдет в весной

13 мар 2019 : 		 VADER записали кавер-версию JUDAS PRIEST

15 фев 2019 : 		 VADER выпустят EP

20 июн 2017 : 		 Видео полного выступления VADER

29 дек 2016 : 		 VADER готовят сюрпризы

1 ноя 2016 : 		 Новая песня VADER

29 окт 2016 : 		 Видео с текстом от VADER

14 окт 2016 : 		 Новая песня VADER

2 сен 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VADER
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|||| 26 янв 2025

Переиздание VADER выйдет весной



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14 марта VADER выпустят ремастированное переиздание альбома Black To The Blind на виниле и CD:

1 Heading For Internal Darkness (Remastered 2024)
2 The Innermost Ambience (Remastered 2024)
3 Carnal (Remastered 2024)
4 Fractal Light (Remastered 2024)
5 True Names (Remastered 2024)
6 Beast Raping (Remastered 2024)
7 Foetus God (Remastered 2024)
8 The Red Passage (Remastered 2024)
9 Distant Dream (Remastered 2024)
10 Black To The Blind (Remastered 2024)
11 Anamnesis (Remastered 2024)



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