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Vader

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5 окт 2021 : 		 Концертный релиз VADER выйдет осенью

2 авг 2021 : 		 Новое видео VADER

4 июл 2021 : 		 Переиздание VADER выйдет летом

21 май 2020 : 		 Обучающее видео от VADER

4 май 2020 : 		 Новое видео VADER

24 апр 2020 : 		 Трейлер нового альбома VADER

17 апр 2020 : 		 Обучающее видео от VADER

3 апр 2020 : 		 Новое видео VADER

10 мар 2020 : 		 Новый альбом VADER выйдет весной

28 янв 2020 : 		 Видео с текстом от VADER

1 июн 2019 : 		 Видео с текстом на кавер JUDAS PRIEST от VADER

26 апр 2019 : 		 Видео с текстом от VADER

30 мар 2019 : 		 Новый ЕР VADER выйдет в весной

13 мар 2019 : 		 VADER записали кавер-версию JUDAS PRIEST

15 фев 2019 : 		 VADER выпустят EP

20 июн 2017 : 		 Видео полного выступления VADER

29 дек 2016 : 		 VADER готовят сюрпризы

1 ноя 2016 : 		 Новая песня VADER

29 окт 2016 : 		 Видео с текстом от VADER

14 окт 2016 : 		 Новая песня VADER

2 сен 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VADER

24 авг 2016 : 		 Видео с текстом от VADER

17 июн 2016 : 		 Выход нового альбома VADER отложен

10 июн 2016 : 		 Новый альбом VADER выйдет в сентябре

7 янв 2015 : 		 VADER: о достижениях в 2014-м и планах на 2015-й год

1 июн 2014 : 		 Новый альбом VADER доступен для прослушивания
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Концертный релиз VADER выйдет осенью



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VADER 21 октября лимитированным тиражом 500 копий выпустят диджипак-издание концертного альбома "Blitzkrieg In Texas: Live 2005". Виниловая версия в трёх разных вариантах будет доступна в феврале 2022 года, а релиз на кассетах — в конце октября.

Трек-лист:

"This Is War"
"Lead Us!"
"Sothis"
"The One Made Of Dreams"
"Xeper"
"The Crucified Ones"
"Silent Empire"
"Blood Of Kingu"
"Out Of The Deep"
"Dark Transmission"
"The Epitaph" (cut)
"Raining Blood"

VADER To Release Blitzkrieg In Texas: Live 2005, Later This Month



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