Концертный релиз VADER выйдет осенью



VADER 21 октября лимитированным тиражом 500 копий выпустят диджипак-издание концертного альбома "Blitzkrieg In Texas: Live 2005". Виниловая версия в трёх разных вариантах будет доступна в феврале 2022 года, а релиз на кассетах — в конце октября.



Трек-лист:



"This Is War"

"Lead Us!"

"Sothis"

"The One Made Of Dreams"

"Xeper"

"The Crucified Ones"

"Silent Empire"

"Blood Of Kingu"

"Out Of The Deep"

"Dark Transmission"

"The Epitaph" (cut)

"Raining Blood"







