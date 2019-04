26 апр 2019



Видео с текстом от VADER



"Grand Deceiver", новое видео группы VADER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из EP "Thy Messenger", выходящего 31 мая на Nuclear Blast.



Трек-лист:



01. Grand Deceiver

02. Litany

03. Emptiness

04. Despair

05. Steeler (JUDAS PRIEST cover)









VADER's latest studio album, "The Empire", was released in November 2016 via Nuclear Blast.













