Фраза, имя группы
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Лидер MEGADETH всё-таки не против однополых браков
80
Обложка и трек-лист нового альбома RAMMSTEIN
47
Гитарист CYNIC выпустит трилогию
46
Гитарист METALLICA заявил, что у него есть «тонна материала»...
36
Новое видео RAMMSTEIN
34
все новости группы
Vader
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26 апр 2019
:
Видео с текстом от VADER
15 фев 2019
:
VADER выпустят EP
20 июн 2017
:
Видео полного выступления VADER
29 дек 2016
:
VADER готовят сюрпризы
1 ноя 2016
:
Новая песня VADER
29 окт 2016
:
Видео с текстом от VADER
14 окт 2016
:
Новая песня VADER
2 сен 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома VADER
24 авг 2016
:
Видео с текстом от VADER
17 июн 2016
:
Выход нового альбома VADER отложен
10 июн 2016
:
Новый альбом VADER выйдет в сентябре
7 янв 2015
:
VADER: о достижениях в 2014-м и планах на 2015-й год
1 июн 2014
:
Новый альбом VADER доступен для прослушивания
16 май 2014
:
Новая песня VADER
17 апр 2014
:
Видео с текстом от VADER
28 мар 2014
:
Тизер нового альбома VADER
21 мар 2014
:
Обложка и трек-лист нового альбома VADER
12 мар 2014
:
Новый сингл VADER выйдет в апреле
7 мар 2014
:
VADER завершили работу над альбомом
30 дек 2013
:
VADER: "Не ждите от нового альбома экспериментов"
7 дек 2013
:
VADER начали запись
11 май 2013
:
Названия новых песен VADER
6 май 2013
:
VADER начнут запись в декабре
13 фев 2013
:
Видео с выступления VADER
27 янв 2013
:
Видео с выступления VADER
11 дек 2012
:
Вокалистка CRYSTAL VIPER исполнила классику JUDAS PRIEST с VADER
24 авг 2012
:
Название нового альбома VADER
6 авг 2011
:
Новая песня VADER
23 июл 2011
:
Трейлер нового альбома VADER
5 июл 2011
:
Новая песня VADER
19 июн 2011
:
Трек-лист нового альбома VADER
15 июн 2011
:
Обложка нового альбома VADER
15 июн 2011
:
VADER представили новую песню
22 мар 2011
:
Новый ударник и басист VADER
16 мар 2011
:
VADER начали запись
16 фев 2011
:
Из VADER ушел басист
14 янв 2011
:
Рабочие названия новых песен VADER
11 дек 2010
:
Фронтмен VADER получил награду
13 авг 2010
:
Фронтмен VADER о новой пластинке
23 июл 2010
:
VADER уходят в отпуск
28 июн 2010
:
Новый альбом VADER выйдет в 2011 году
9 янв 2010
:
Последние новости от VADER
30 сен 2009
:
Новое видео VADER
25 авг 2009
:
Трейлер нового видео VADER
5 июл 2009
:
Новая песня VADER в сети
21 май 2009
:
VADER завершили работу над альбомом
17 апр 2009
:
Трек-лист нового альбома VADER
14 апр 2009
:
VADER подписали контракт с Nuclear Blast Records
10 апр 2009
:
VADER: кадры из студии доступны в сети
1 мар 2009
:
Новое демо от VADER
28 окт 2008
:
VADER: фото нового состава
3 сен 2008
:
Бывший басист VADER: "Моя музыкальная карьера еще не окончена"
1 сен 2008
:
VADER расстались с барабанщиком и гитаристом
26 авг 2008
:
VADER и энергетики
9 июл 2008
:
VADER: доступны семплы с альбома "XXV"
16 июн 2008
:
VADER расстались с басистом
6 июн 2008
:
Трейлер видео VADER "Carnal" в сети
9 ноя 2007
:
VADER комментируют смерть барабанщика DECAPITATED
26 сен 2007
:
VADER: лимитированное издание EP станет доступно во время тура
5 сен 2007
:
VADER : видео "Sword of the Witcher" в сети
2 сен 2007
:
Обновление информации о DVD VADER
24 авг 2007
:
Детали концертного DVD VADER
25 май 2007
:
VADER : концертный DVD выйдет в октябре
23 мар 2007
:
VADER начали запись релиза, приуроченного к 25-летию группы
6 дек 2006
:
VADER перезапишут 25 лучших песен для юбилейного альбома
24 авг 2006
:
VADER сняли видеоклип "Helleluyah (God Is Dead)"
24 июл 2006
:
Опубликована новая композиция VADER
6 июл 2006
:
VADER: Подробности о новом альбоме
13 апр 2006
:
VADER проводят конкурс на новое лого группы
10 апр 2006
:
VADER записывают новый альбом
18 ноя 2005
:
VADER: опубликована новая композиция
21 авг 2005
:
Скончался экс-барабанщик VADER Doc
4 авг 2005
:
VADER закончили запись мини-CD
29 июн 2002
:
Vader – новый альбом в польских чартах.
26 апр 2019
Видео с текстом от
VADER
"Grand Deceiver", новое видео группы VADER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из EP "Thy Messenger", выходящего 31 мая на Nuclear Blast.
Трек-лист:
01. Grand Deceiver
02. Litany
03. Emptiness
04. Despair
05. Steeler (JUDAS PRIEST cover)
VADER's latest studio album, "The Empire", was released in November 2016 via Nuclear Blast.
+1
-1
(
2
)
rassol
26 апр 2019, 23:35
Вроде бы попытка нагнать угару, как в старые-добрые, но всё похерили излишне вылизанным звуком.
gravitgroove
27 апр 2019, 00:11
Все равно лучше любого дэтого диска Бегемот (по моему мнению)
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).