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Vader

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26 апр 2019 : 		 Видео с текстом от VADER

15 фев 2019 : 		 VADER выпустят EP

20 июн 2017 : 		 Видео полного выступления VADER

29 дек 2016 : 		 VADER готовят сюрпризы

1 ноя 2016 : 		 Новая песня VADER

29 окт 2016 : 		 Видео с текстом от VADER

14 окт 2016 : 		 Новая песня VADER

2 сен 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VADER

24 авг 2016 : 		 Видео с текстом от VADER

17 июн 2016 : 		 Выход нового альбома VADER отложен

10 июн 2016 : 		 Новый альбом VADER выйдет в сентябре

7 янв 2015 : 		 VADER: о достижениях в 2014-м и планах на 2015-й год

1 июн 2014 : 		 Новый альбом VADER доступен для прослушивания

16 май 2014 : 		 Новая песня VADER

17 апр 2014 : 		 Видео с текстом от VADER

28 мар 2014 : 		 Тизер нового альбома VADER

21 мар 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VADER

12 мар 2014 : 		 Новый сингл VADER выйдет в апреле

7 мар 2014 : 		 VADER завершили работу над альбомом

30 дек 2013 : 		 VADER: "Не ждите от нового альбома экспериментов"

7 дек 2013 : 		 VADER начали запись

11 май 2013 : 		 Названия новых песен VADER

6 май 2013 : 		 VADER начнут запись в декабре

13 фев 2013 : 		 Видео с выступления VADER

27 янв 2013 : 		 Видео с выступления VADER

11 дек 2012 : 		 Вокалистка CRYSTAL VIPER исполнила классику JUDAS PRIEST с VADER
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|||| 26 апр 2019

Видео с текстом от VADER



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"Grand Deceiver", новое видео группы VADER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из EP "Thy Messenger", выходящего 31 мая на Nuclear Blast.

Трек-лист:

01. Grand Deceiver
02. Litany
03. Emptiness
04. Despair
05. Steeler (JUDAS PRIEST cover)



VADER: Lyric Video For New Song

VADER's latest studio album, "The Empire", was released in November 2016 via Nuclear Blast.






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

rassol


26 апр 2019, 23:35		Вроде бы попытка нагнать угару, как в старые-добрые, но всё похерили излишне вылизанным звуком.

gravitgroove


27 апр 2019, 00:11		Все равно лучше любого дэтого диска Бегемот (по моему мнению)


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