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Vader

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10 июн 2016 : 		 Новый альбом VADER выйдет в сентябре

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1 июн 2014 : 		 Новый альбом VADER доступен для прослушивания

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Переиздание VADER выйдет летом



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Nuclear Blast тридцатого июля на кассете, CD и виниле (впервые в истории) выпустит переиздание альбома VADER "De Profundis".

Трек-лист:

"Silent Empire"
"An Act Of Darkness"
"Blood Of Kingu"
"Incarnation"
"Sothis"
"Revolt"
"Of Moon, Blood, Dream And Me"
"Vision And Voice"
"Reborn In Flames"

Видео к "An Act Of Darkness" доступно ниже.

VADER - Classic Sophomore Album De Profundis To Be Reissued In July;



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

rassol


4 июл 2021, 11:31		Это ремастер, а не просто переиздание. Нахуй ремастеры.


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