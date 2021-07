сегодня



Переиздание VADER выйдет летом



Nuclear Blast тридцатого июля на кассете, CD и виниле (впервые в истории) выпустит переиздание альбома VADER "De Profundis".



Трек-лист:



"Silent Empire"

"An Act Of Darkness"

"Blood Of Kingu"

"Incarnation"

"Sothis"

"Revolt"

"Of Moon, Blood, Dream And Me"

"Vision And Voice"

"Reborn In Flames"



Видео к "An Act Of Darkness" доступно ниже.







