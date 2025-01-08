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*С Новым Годом! 76
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 41
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
*KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов 20
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Vader

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|||| сегодня

VADER выпустят ЕР весной и запишут альбом



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VADER опубликовали следующее сообщение:

«Итак, 2024 всё. Каким он был для группы? Как обычно, мы были очень заняты. Мы продолжали наш юбилейный тур по США/Канаде и Европе. Отыграли несколько фестивалей, включая Jarocin после 30 лет отсутствия! В конце августа мы вернулись в Grindstone Studio, чтобы записать совершенно новый материал для EP. Мы закончили год туром «Freezing Hell», который прошел вокруг Балтийского моря. 2024 год - это еще один год, проведенный с Michal Andrzejczyk за барабанами. Несколько месяцев назад он также присоединился к счастливым эндорсерам барабанов TAMA.

А что насчет планов на 2025 год? Новый год будет еще более насыщенным. Прежде всего, этой весной выйдет совершенно новый EP «Humanihility» после релиза «Solitude In Madness» в 2020 году, а также долгожданное переиздание классического альбома «Black To The Blind» 1997 года в новой обложке с оригинальной обложкой Яцека Вишневского. Оба альбома будут выпущены лейблом Nuclear Blast. Сессия записи следующего полноформатного альбома VADER также начнется осенью 2025 года! [Этот] год также станет возвращением VADER на сцены летних фестивалей. Мы выступим на 20 из них. 2025 год также станет 25-й годовщиной выхода альбома «Litany». Поэтому в летний сезон вы сможете услышать весь альбом в составе концертного сета. Большинство песен с этого классического для группы релиза не исполнялись с момента его премьеры в 2000 году, а некоторые не исполнялись никогда. Так что 2025 год будет по-настоящему взрывным и по-настоящему вейдеровским \m/ И мы уже приглашаем вас всех!!! Ожидайте нашего прибытия под знаменем Massive Music \m/».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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8 янв 2025
rassol
Вёдра люблю, но не жду уже от них ничего.

просмотров: 228

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