VADER — о планах на 2022 год



Vader Maniax! С Новым 2022 годом! Мы очень надеемся, что вся эта глобальная ситуация с пандемией не помешает турам и концертам в ближайшие месяцы. Самое время снова отправиться в путь, не так ли?



А каковы планы VADER на 2022 год?



Вместе с Massive Music мы постараемся начать выступления в конце февраля в Польше с особенными сет-листами, навевающими воспоминания о ранних днях. Помимо списка из песен на польском языке, которые мы хотели бы вернуть к жизни, мы исполним несколько композиций из "Revelations" (20-я годовщина в 2022 году). Конечно, это лишь дополнение к обычному списку, представляющему песни с нового альбома или всё еще ожидаемого "De Profundis".



В марте — как вы уже знаете — мы возобновим "United Titans Tour" вместе с нашими друзьями MARDUK, в рамках которого посетим около 20 городов Европы. Некоторые из дат уже опубликованы, а остальные вскоре будут обнародованы. Весной мы хотели бы вернуться на американскую землю и в Канаду. Сейчас мы работаем над организацией этого мероприятия, дополнительная информация появится в ближайшее время. Лето — время фестивалей. На осень вместе с Creative Music мы планируем большой тур по Скандинавии, вокруг Балтийского моря. Сразу после этого мы полетим на Дальний Восток, чтобы посетить восточную часть нашей прекрасной Земли, включая Австралию или Японию.



В 2022 году в сотрудничестве с Nuclear Blast мы переиздадим классический альбом VADER "Black to the Blind" к его 25-летию. Ожидайте по-настоящему красивое издание! Также будет выпущено новое издание легендарного EP "Sothis". Нельзя забывать и о 30-летии дебютного альбома VADER "The Ultimate Incantation". Конечно, мы всё ещё думаем, что мы можем сделать в честь этого события. За этим обязательно последуют специальные мероприятия. И это ещё не всё. Так что держите пальцы скрещёнными и... До встречи в пите!»

