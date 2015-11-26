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Vader

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14 янв 2022 : 		 VADER — о планах на 2022 год

5 окт 2021 : 		 Концертный релиз VADER выйдет осенью

2 авг 2021 : 		 Новое видео VADER

4 июл 2021 : 		 Переиздание VADER выйдет летом

21 май 2020 : 		 Обучающее видео от VADER

4 май 2020 : 		 Новое видео VADER

24 апр 2020 : 		 Трейлер нового альбома VADER

17 апр 2020 : 		 Обучающее видео от VADER

3 апр 2020 : 		 Новое видео VADER

10 мар 2020 : 		 Новый альбом VADER выйдет весной

28 янв 2020 : 		 Видео с текстом от VADER

1 июн 2019 : 		 Видео с текстом на кавер JUDAS PRIEST от VADER

26 апр 2019 : 		 Видео с текстом от VADER

30 мар 2019 : 		 Новый ЕР VADER выйдет в весной

13 мар 2019 : 		 VADER записали кавер-версию JUDAS PRIEST

15 фев 2019 : 		 VADER выпустят EP

20 июн 2017 : 		 Видео полного выступления VADER

29 дек 2016 : 		 VADER готовят сюрпризы

1 ноя 2016 : 		 Новая песня VADER

29 окт 2016 : 		 Видео с текстом от VADER

14 окт 2016 : 		 Новая песня VADER

2 сен 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VADER

24 авг 2016 : 		 Видео с текстом от VADER

17 июн 2016 : 		 Выход нового альбома VADER отложен

10 июн 2016 : 		 Новый альбом VADER выйдет в сентябре

7 янв 2015 : 		 VADER: о достижениях в 2014-м и планах на 2015-й год
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VADER — о планах на 2022 год



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Vader Maniax! С Новым 2022 годом! Мы очень надеемся, что вся эта глобальная ситуация с пандемией не помешает турам и концертам в ближайшие месяцы. Самое время снова отправиться в путь, не так ли?

А каковы планы VADER на 2022 год?

Вместе с Massive Music мы постараемся начать выступления в конце февраля в Польше с особенными сет-листами, навевающими воспоминания о ранних днях. Помимо списка из песен на польском языке, которые мы хотели бы вернуть к жизни, мы исполним несколько композиций из "Revelations" (20-я годовщина в 2022 году). Конечно, это лишь дополнение к обычному списку, представляющему песни с нового альбома или всё еще ожидаемого "De Profundis".

В марте — как вы уже знаете — мы возобновим "United Titans Tour" вместе с нашими друзьями MARDUK, в рамках которого посетим около 20 городов Европы. Некоторые из дат уже опубликованы, а остальные вскоре будут обнародованы. Весной мы хотели бы вернуться на американскую землю и в Канаду. Сейчас мы работаем над организацией этого мероприятия, дополнительная информация появится в ближайшее время. Лето — время фестивалей. На осень вместе с Creative Music мы планируем большой тур по Скандинавии, вокруг Балтийского моря. Сразу после этого мы полетим на Дальний Восток, чтобы посетить восточную часть нашей прекрасной Земли, включая Австралию или Японию.

В 2022 году в сотрудничестве с Nuclear Blast мы переиздадим классический альбом VADER "Black to the Blind" к его 25-летию. Ожидайте по-настоящему красивое издание! Также будет выпущено новое издание легендарного EP "Sothis". Нельзя забывать и о 30-летии дебютного альбома VADER "The Ultimate Incantation". Конечно, мы всё ещё думаем, что мы можем сделать в честь этого события. За этим обязательно последуют специальные мероприятия. И это ещё не всё. Так что держите пальцы скрещёнными и... До встречи в пите!»

VADER Issue Happy New Year Message, Reveal Plans For 2022 В 



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