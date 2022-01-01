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*Новое видео MEGADETH 32
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*THOMAS ZWIJSEN исполняет... METALLICA! 9
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*Новое видео MEGADETH 32
*Новое видео OZZY OSBOURNE 30
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*Гитарист METALLICA рассказал о том, что Курт Кобейн отказалс... 12
*MAX CAVALERA — о том, как он пришёл к трезвости 12
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Vader

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29 июн 2022 : 		 Drum-cam от VADER

29 мар 2022 : 		 VADER сменили барабанщика

14 янв 2022 : 		 VADER — о планах на 2022 год

5 окт 2021 : 		 Концертный релиз VADER выйдет осенью

2 авг 2021 : 		 Новое видео VADER

4 июл 2021 : 		 Переиздание VADER выйдет летом

21 май 2020 : 		 Обучающее видео от VADER

4 май 2020 : 		 Новое видео VADER

24 апр 2020 : 		 Трейлер нового альбома VADER

17 апр 2020 : 		 Обучающее видео от VADER

3 апр 2020 : 		 Новое видео VADER

10 мар 2020 : 		 Новый альбом VADER выйдет весной

28 янв 2020 : 		 Видео с текстом от VADER

1 июн 2019 : 		 Видео с текстом на кавер JUDAS PRIEST от VADER

26 апр 2019 : 		 Видео с текстом от VADER

30 мар 2019 : 		 Новый ЕР VADER выйдет в весной

13 мар 2019 : 		 VADER записали кавер-версию JUDAS PRIEST

15 фев 2019 : 		 VADER выпустят EP

20 июн 2017 : 		 Видео полного выступления VADER

29 дек 2016 : 		 VADER готовят сюрпризы

1 ноя 2016 : 		 Новая песня VADER

29 окт 2016 : 		 Видео с текстом от VADER

14 окт 2016 : 		 Новая песня VADER

2 сен 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VADER

24 авг 2016 : 		 Видео с текстом от VADER

17 июн 2016 : 		 Выход нового альбома VADER отложен
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|||| сегодня

Drum-cam от VADER



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Michal (Michael) Andrzejczyk опубликовал видео исполнения композиции "Reborn In Flames" в рамках выступления на Mystic Festival.

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