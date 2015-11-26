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Vader

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2 авг 2021 : 		 Новое видео VADER

4 июл 2021 : 		 Переиздание VADER выйдет летом

21 май 2020 : 		 Обучающее видео от VADER

4 май 2020 : 		 Новое видео VADER

24 апр 2020 : 		 Трейлер нового альбома VADER

17 апр 2020 : 		 Обучающее видео от VADER

3 апр 2020 : 		 Новое видео VADER

10 мар 2020 : 		 Новый альбом VADER выйдет весной

28 янв 2020 : 		 Видео с текстом от VADER

1 июн 2019 : 		 Видео с текстом на кавер JUDAS PRIEST от VADER

26 апр 2019 : 		 Видео с текстом от VADER

30 мар 2019 : 		 Новый ЕР VADER выйдет в весной

13 мар 2019 : 		 VADER записали кавер-версию JUDAS PRIEST

15 фев 2019 : 		 VADER выпустят EP

20 июн 2017 : 		 Видео полного выступления VADER

29 дек 2016 : 		 VADER готовят сюрпризы

1 ноя 2016 : 		 Новая песня VADER

29 окт 2016 : 		 Видео с текстом от VADER

14 окт 2016 : 		 Новая песня VADER

2 сен 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VADER

24 авг 2016 : 		 Видео с текстом от VADER

17 июн 2016 : 		 Выход нового альбома VADER отложен

10 июн 2016 : 		 Новый альбом VADER выйдет в сентябре

7 янв 2015 : 		 VADER: о достижениях в 2014-м и планах на 2015-й год

1 июн 2014 : 		 Новый альбом VADER доступен для прослушивания

16 май 2014 : 		 Новая песня VADER
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Новое видео VADER



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"Blood Of Kingu", новое видео группы VADER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "De Profundis", выпущенного в различных вариантах на Nuclear Blast.

VADER Release New Video For



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