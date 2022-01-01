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VADER сменили барабанщика



VADER сообщили о том, что новым барабанщиком группы стал Michał Andrzejczyk.



«Как многие из вас уже заметили, с начала 2022 года в Vader новый барабанщик. Michał Andrzejczyk присоединился к Vader на гастролях в Польше в феврале (Awakening of Tyrants Tour 2022), и вы могли наблюдать его дебют во Вроцлаве в клубе A2. Michał (Michael) начал работать с James'ом Stewart'ом над песнями Vader уже в 2021 году, затем мы несколько раз репетировали вместе всей группой на нашей новой репетиционной базе. James решил покинуть Vader во время нашего тура в США в 2020 году, однако он играл и работал с нами до тех пор, пока не появился новый барабанщик, готовый заменить его. Peter не собирался официально объявлять об уходе, пока мы не смогли воочию убедиться в высоком уровне и духе этого очень молодого, но уже очень сильного барабанщика. И это только начало.



James Stewart принял решение, и мы уважаем его. Он провёл более десяти лет (!!!) с Vader, записав множество отличных альбомов и отыграв сотни сумасшедших шоу по всему миру. Это был самый стабильный состав за всю историю группы. James обязательно расскажет обо всём со своей точки зрения. Мы желаем ему удачи в его группах и проектах и благодарим за те безумные годы, проведённые вместе как настоящая группа!»







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