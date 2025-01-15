Новое видео WHITECHAPEL

"Hymns In Dissonance", новое видео группы WHITECHAPEL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Hymns In Dissonance, выходящего седьмого марта на Metal Blade Records:
01. Prisoner 666
02. Hymns In Dissonance
03. Diabolic Slumber
04. A Visceral Retch
05. Ex Infernis
06. Hate Cult Ritual
07. The Abysmal Gospel
08. Bedlam
09. Mammoth God
10. Nothing Is Coming For Any Of Us
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Хотя есть там парочка ебущих хуков, заинтригован маленько
Надеюсь что-то интересное будет на альбоме. KIN я всё-таки расслушал в последствии, неплохой альбом. Хотя поначалу так не показалось.