15 янв 2025



Новое видео WHITECHAPEL



"Hymns In Dissonance", новое видео группы WHITECHAPEL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Hymns In Dissonance, выходящего седьмого марта на Metal Blade Records:



01. Prisoner 666

02. Hymns In Dissonance

03. Diabolic Slumber

04. A Visceral Retch

05. Ex Infernis

06. Hate Cult Ritual

07. The Abysmal Gospel

08. Bedlam

09. Mammoth God

10. Nothing Is Coming For Any Of Us







