Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии... 111
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 62
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 56
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 35
*Лидер OPETH о Поле Ди'Анно 32
*Концертное видео TARJA 25
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 24
*Гитарист PRIMUS лишился дома из-за пожара 23
*PAMELA ANDERSON не в лучших отношениях с TOMMY LEE 22
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии... 111
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 62
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 56
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 35
[= ||| все новости группы



*

Whitechapel

*



15 янв 2025 : 		 Новое видео WHITECHAPEL

21 окт 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления WHITECHAPEL

12 сен 2024 : 		 Новое видео WHITECHAPEL

27 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления WHITECHAPEL

29 янв 2024 : 		 Концертное видео WHITECHAPEL

15 ноя 2023 : 		 Концертное видео WHITECHAPEL

15 сен 2023 : 		 Новое видео WHITECHAPEL

6 апр 2023 : 		 Новое видео WHITECHAPEL

27 янв 2022 : 		 Новое видео WHITECHAPEL

20 дек 2021 : 		 WHITECHAPEL выступили с новым барабанщиком

19 дек 2021 : 		 Из WHITECHAPEL ушел барабанщик

25 окт 2021 : 		 Обучающее видео от WHITECHAPEL

15 окт 2021 : 		 Новое видео WHITECHAPEL

5 окт 2021 : 		 Обучающее видео от WHITECHAPEL

24 сен 2021 : 		 Новое видео WHITECHAPEL

1 сен 2021 : 		 Новое видео WHITECHAPEL

19 май 2021 : 		 Басист WHITECHAPEL: «Мы не пишем одинаковых пластинок»

28 сен 2020 : 		 WHITECHAPEL приступают к записи

26 июн 2020 : 		 Новое видео WHITECHAPEL

15 апр 2020 : 		 Акустика от WHITECHAPEL

11 фев 2020 : 		 Концертное видео WHITECHAPEL

19 апр 2019 : 		 Видео с текстом от WHITECHAPEL

30 мар 2019 : 		 Новый альбом WHITECHAPEL доступен для прослушивания

22 мар 2019 : 		 Новое видео WHITECHAPEL

21 фев 2019 : 		 Новое видео WHITECHAPEL

15 янв 2019 : 		 Новая песня WHITECHAPEL
Показать далее
| - |

|||| 15 янв 2025

Новое видео WHITECHAPEL



zoom
"Hymns In Dissonance", новое видео группы WHITECHAPEL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Hymns In Dissonance, выходящего седьмого марта на Metal Blade Records:

01. Prisoner 666
02. Hymns In Dissonance
03. Diabolic Slumber
04. A Visceral Retch
05. Ex Infernis
06. Hate Cult Ritual
07. The Abysmal Gospel
08. Bedlam
09. Mammoth God
10. Nothing Is Coming For Any Of Us




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

15 янв 2025
xRReth
Зачем-то взяли и выебали в уши
Хотя есть там парочка ебущих хуков, заинтригован маленько
15 янв 2025
Hellg
xRReth, с одной стороны радует, что ещё не отвернулись окончательно от своих корней, но с другой стороны и правда, что-то не за что уху зацепиться в этом треке.
Надеюсь что-то интересное будет на альбоме. KIN я всё-таки расслушал в последствии, неплохой альбом. Хотя поначалу так не показалось.
15 янв 2025
M
Mateas89
Мдэ... Вот же были два шикарных предыдущих альбома - интересные, разнообразные, но нет - с какого-то перепугу решили вернуться к тупорылому и абсолютно скучному дэткору. Печаль.

просмотров: 138

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом