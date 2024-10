сегодн€



ѕрофессиональное видео полного выступлени€ WHITECHAPEL, которое состо€лось в рамках Bloodstock Open Air 2024, доступно дл€ просмотра ниже:



"Let Me Burn"

"Forgiveness is Weakness"

"Brimstone"

"We Are One"

"Black Bear"

"Prostatic Fluid Asphyxiation"

"Possession"

"Ear to Ear"

"This Is Exile"

"A Bloodsoaked Symphony"

"I, Dementia"

"Our Endless War"

"The Saw Is the Law"







