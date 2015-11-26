LIMP BIZKIT выступили с рэпером

Во время выступления LIMP BIZKIT, состоявшегося 5 марта в зале Troubadour (Западный Голливуд, Калифорния), к музыкантам присоединился Machine Gun Kelly, чтобы исполнить песню "Three Dollar Show Y'all".
Также на концерте присутствовали Marilyn Manson и Billy Corgan из SMASHING PUMPKINS.
LIMP BIZKIT недавно вернулись в студию для записи нового альбома.
LOR
nabastak_
Или Металлика выступила с рок—музыкантом.
graillyc
freeze2
R0ck_N_R0lla
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