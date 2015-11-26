Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист OVERKILL об эпохе гранжа: «Кто-то из Сиэтла позвони... 96
*Умер вокалист THE PRODIGY 40
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда я был в JUDAS PRIEST, мет... 38
*Байопик QUEEN выйдет в Китае без поцелуев Фредди с мужчинами 36
*VIVIAN CAMPBELL о работе с DIO: «Нам платили меньше, чем ком... 28
[= ||| все новости группы



*

Limp Bizkit

*



8 мар 2019 : 		 LIMP BIZKIT выступили с рэпером

15 ноя 2018 : 		 LIMP BIZKIT готовы к студийной работе

8 окт 2018 : 		 Участник INSANE CLOWN POSSE пытался вытолкнуть со сцены фронтмена LIMP BIZKIT

10 май 2018 : 		 Новая песня гитариста LIMP BIZKIT

8 мар 2018 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT снимает фильм с Траволтой

12 авг 2017 : 		 Гитарист LIMP BIZKIT работает над сольным альбомом

22 июл 2016 : 		 Гитарист LIMP BIZKIT попросил всех фанатов Трампа «избавить его от своего присутствия»

25 май 2016 : 		 LIMP BIZKIT пригласили фаната на сцену

22 дек 2015 : 		 Вокалисту LIMP BIZKIT запретили въезд на Украину

11 ноя 2015 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT вышел на сцену с плакатом "Крым = Россия"

11 окт 2015 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT желает переехать в Крым

8 сен 2015 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT на первом канале

23 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления LIMP BIZKIT

29 мар 2015 : 		 Фронтмен LIMP BIZKIT: "Я не ROBERT DURST!"

20 фев 2015 : 		 Гитарист LIMP BIZKIT проиллюстрировал логотип AVENGED SEVENFOLD

14 фев 2015 : 		 Гитарист LIMP BIZKIT проиллюстрировал логотип AVENGED SEVENFOLD

5 фев 2015 : 		 Гитарист LIMP BIZKIT объясняет задержку с выпуском нового альбома

25 авг 2014 : 		 Новое видео LIMP BIZKIT

6 авг 2014 : 		 Мужчина получил 14 месяцев за кражу 27 телефонов на концерте LIMP BIZKIT

1 авг 2014 : 		 Новая песня LIMP BIZKIT

25 июн 2014 : 		 Музыканты ANTHRAX присоединились на сцене к LIMP BIZKIT

12 дек 2013 : 		 Новое видео LIMP BIZKIT

3 ноя 2013 : 		 LIMP BIZKIT оделись как GUNS N' ROSES на Хэллоуин

2 ноя 2013 : 		 Новая песня LIMP BIZKIT

22 июл 2013 : 		 Новое видео LIMP BIZKIT

9 июн 2013 : 		 Видео полного концерта LIMP BIZKIT
Показать далее
| - |
|||| сегодня

LIMP BIZKIT выступили с рэпером



*
zoom
*
* *
Во время выступления LIMP BIZKIT, состоявшегося 5 марта в зале Troubadour (Западный Голливуд, Калифорния), к музыкантам присоединился Machine Gun Kelly, чтобы исполнить песню "Three Dollar Show Y'all".

Также на концерте присутствовали Marilyn Manson и Billy Corgan из SMASHING PUMPKINS.

LIMP BIZKIT недавно вернулись в студию для записи нового альбома.



Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 5 )

LOR


8 мар 2019, 13:34		Это хорошо или плохо?!

nabastak_


8 мар 2019, 13:35		Звучит почти как Лимп Бизкит выступили с ню—металистом.
Или Металлика выступила с рок—музыкантом.

graillyc


8 мар 2019, 14:00		Ну еще бы, MGK в прошлом году нехило пропиарился, можно для шуму и его позвать

freeze2


8 мар 2019, 14:20		Охуительнее этой новости только видео-ролик в ней присутствующий

R0ck_N_R0lla


8 мар 2019, 15:44		на фотке Слепаков что ли?


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 1149

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Abney Park Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом