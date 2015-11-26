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Limp Bizkit

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11 авг 2021 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT об отмене тура

10 авг 2021 : 		 LIMP BIZKIT отменили концерты из-за COVID-19

2 авг 2021 : 		 Видео с выступления LIMP BIZKIT

1 авг 2021 : 		 Видео с выступления LIMP BIZKIT

1 июл 2021 : 		 У LIMP BIZKIT есть 35

12 фев 2020 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT номинирован на Золотую малину

11 фев 2020 : 		 Акустика от вокалиста LIMP BIZKIT

3 сен 2019 : 		 Фильм вокалиста LIMP BIZKIT показал замечательные результаты

23 авг 2019 : 		 Джон Траволта практикуется в знании песен LIMP BIZKIT

8 мар 2019 : 		 LIMP BIZKIT выступили с рэпером

15 ноя 2018 : 		 LIMP BIZKIT готовы к студийной работе

8 окт 2018 : 		 Участник INSANE CLOWN POSSE пытался вытолкнуть со сцены фронтмена LIMP BIZKIT

10 май 2018 : 		 Новая песня гитариста LIMP BIZKIT

8 мар 2018 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT снимает фильм с Траволтой

12 авг 2017 : 		 Гитарист LIMP BIZKIT работает над сольным альбомом

22 июл 2016 : 		 Гитарист LIMP BIZKIT попросил всех фанатов Трампа «избавить его от своего присутствия»

25 май 2016 : 		 LIMP BIZKIT пригласили фаната на сцену

22 дек 2015 : 		 Вокалисту LIMP BIZKIT запретили въезд на Украину

11 ноя 2015 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT вышел на сцену с плакатом "Крым = Россия"

11 окт 2015 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT желает переехать в Крым

8 сен 2015 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT на первом канале

23 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления LIMP BIZKIT

29 мар 2015 : 		 Фронтмен LIMP BIZKIT: "Я не ROBERT DURST!"

20 фев 2015 : 		 Гитарист LIMP BIZKIT проиллюстрировал логотип AVENGED SEVENFOLD

14 фев 2015 : 		 Гитарист LIMP BIZKIT проиллюстрировал логотип AVENGED SEVENFOLD

5 фев 2015 : 		 Гитарист LIMP BIZKIT объясняет задержку с выпуском нового альбома
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|||| 11 авг 2021

Вокалист LIMP BIZKIT об отмене тура



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Вокалист LIMP BIZKIT Fred Durst объяснил, почему группа приняла решение отменить тур по США:

«Короче говоря, система все еще очень несовершенна. Даже если исполнители, команды, персонал и промоутеры делают все возможное для обеспечения безопасности на сцене и за сценой, это не гарантирует безопасность зрителей в целом. Мы все вместе в этом деле, и мы все — по отдельности и в целом — должны приложить максимум усилий, чтобы быть максимально ответственными и проактивными, чтобы бороться и остановить распространение COVID».

Durst также отрицает, что был какой-то конкретный инцидент, побудивший его и его коллег по группе отказаться от поездки, говоря, что это было "просто ощущение".

FRED DURST On LIMP BIZKIT Tour Cancelation: 'In Short, The System Is Still Very Flawed'



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Санчез


11 авг 2021, 21:38		слыш, элвис Пресли речетативный ты наш, записывай альбом, гадза ты пажылая блин

Evil3062


11 авг 2021, 21:57		пенс на дне района

Sw0Rn


11 авг 2021, 22:56		И зассал и молодец

gravitgroove


12 авг 2021, 00:36		"Ощущение", что тебе кто-то надавил на яица одним телефонным звонком с pекомендациями?


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