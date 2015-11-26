Вокалист LIMP BIZKIT об отмене тура

Вокалист LIMP BIZKIT Fred Durst объяснил, почему группа приняла решение отменить тур по США:
«Короче говоря, система все еще очень несовершенна. Даже если исполнители, команды, персонал и промоутеры делают все возможное для обеспечения безопасности на сцене и за сценой, это не гарантирует безопасность зрителей в целом. Мы все вместе в этом деле, и мы все — по отдельности и в целом — должны приложить максимум усилий, чтобы быть максимально ответственными и проактивными, чтобы бороться и остановить распространение COVID».
Durst также отрицает, что был какой-то конкретный инцидент, побудивший его и его коллег по группе отказаться от поездки, говоря, что это было "просто ощущение".
Санчез
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