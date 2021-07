У LIMP BIZKIT есть 35

сегодня



Гитарист LIMP BIZKIT Wes Borland в рамках программы "Drinks With Johnny", ведущим которой является басист AVENGED SEVENFOLD Johnny Christ, рассказал о новом альбоме коллектива:



«За последние 10 лет мы были в студии, чтобы попытаться завершить запись, наверное, семь раз, мы были в различных студиях. И мы работали над материалом, работали над материалом. И Fred [Durst, фронтмен LIMP BIZKIT] был последовательно неудовлетворён тем, что получилось. Мы выпустили синглы — например, "Ready To Go", и ещё один сингл под названием "Endless Slaughter"... У нас есть, наверное, песен 35 в инструментальном варианте, он занимался вокалом, а потом выкидывал вокал; занимался вокалом, а потом [говорил]: "К чёрту это", [и] выкидывал его. Так что я думаю, что сейчас он наконец-то достиг того момента, когда собирается отобрать ряд композиций, которые его окончательно устраивают, и завершит их, а мы закончим запись. Так что скрестим пальцы».



Отвечая на вопрос о возможных сроках завершения работы над новым диском LIMP BIZKIT, гитарист ответил:



«Я не могу отвечать за вокал Fred'а... Я уже закончил со своими партиями на пластинке. Я уверен, что потом вернусь и сыграю ещё немного. Но это грёбаный Fred Durst. Он прошел путь от любимца до самого ненавистного человека в мире. Мы распались как группа. Он пытался найти свою точку опоры на некоторых из этих песен. Он так талантлив, и я очень люблю его как брата, но если он не готов к исполнению, то это всё... Моя фишка в том, что я заставляю делать что-то, но я рад совершать ошибки, смущаться и говорить: "О, я не должен был этого делать". Мне просто нравится выкладываться. Но он перфекционист, так что посмотрим, когда он будет готов сделать всё, что нужно. Я сомневаюсь, что в итоге это будет называться "Stampede Of The Disco Elephants". Могу сказать, что риффы и музыка — это лучшее, что я когда-либо делал как музыкант. Я очень доволен тем, в каком направлении развивалась музыка, и мне нравится то, что мы сделали как группа. И я слышал кучу его вроде как демо-записей вокала, и они великолепны. Так что я не сомневаюсь, что он придёт и сделает это, и в результате у нас будет просто отличная запись!»













