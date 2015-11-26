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Limp Bizkit

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26 авг 2021 : 		 LIMP BIZKIT отменили все концерты в 2021

11 авг 2021 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT об отмене тура

10 авг 2021 : 		 LIMP BIZKIT отменили концерты из-за COVID-19

2 авг 2021 : 		 Видео с выступления LIMP BIZKIT

1 авг 2021 : 		 Видео с выступления LIMP BIZKIT

1 июл 2021 : 		 У LIMP BIZKIT есть 35

12 фев 2020 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT номинирован на Золотую малину

11 фев 2020 : 		 Акустика от вокалиста LIMP BIZKIT

3 сен 2019 : 		 Фильм вокалиста LIMP BIZKIT показал замечательные результаты

23 авг 2019 : 		 Джон Траволта практикуется в знании песен LIMP BIZKIT

8 мар 2019 : 		 LIMP BIZKIT выступили с рэпером

15 ноя 2018 : 		 LIMP BIZKIT готовы к студийной работе

8 окт 2018 : 		 Участник INSANE CLOWN POSSE пытался вытолкнуть со сцены фронтмена LIMP BIZKIT

10 май 2018 : 		 Новая песня гитариста LIMP BIZKIT

8 мар 2018 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT снимает фильм с Траволтой

12 авг 2017 : 		 Гитарист LIMP BIZKIT работает над сольным альбомом

22 июл 2016 : 		 Гитарист LIMP BIZKIT попросил всех фанатов Трампа «избавить его от своего присутствия»

25 май 2016 : 		 LIMP BIZKIT пригласили фаната на сцену

22 дек 2015 : 		 Вокалисту LIMP BIZKIT запретили въезд на Украину

11 ноя 2015 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT вышел на сцену с плакатом "Крым = Россия"

11 окт 2015 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT желает переехать в Крым

8 сен 2015 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT на первом канале

23 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления LIMP BIZKIT

29 мар 2015 : 		 Фронтмен LIMP BIZKIT: "Я не ROBERT DURST!"

20 фев 2015 : 		 Гитарист LIMP BIZKIT проиллюстрировал логотип AVENGED SEVENFOLD

14 фев 2015 : 		 Гитарист LIMP BIZKIT проиллюстрировал логотип AVENGED SEVENFOLD
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|||| сегодня

LIMP BIZKIT отменили все концерты в 2021



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LIMP BIZKIT отменили все концерты, намеченные на 2021 год.

«Для большей ясности, поскольку некоторые промоутеры немного запаздывают с обновлением информации. Все наши запланированные выступления были отменены несколько недель назад (да, мы все в порядке, спасибо). Новые песни начнут появляться одна за другой в кратчайшие сроки. Вскоре после этого выйдет наш новый альбом».

LIMP BIZKIT Cancels All 2021 Dates, Promises New Music



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Санчез


26 авг 2021, 17:09		Я ЖДАЛ 10 ЛЕТ!! В АЗКАБАНЕ!!!

Skich72


26 авг 2021, 18:00		новый альбом. Да неужели? Ну наконец-то!

Санчез


26 авг 2021, 18:12
Skich72, с однйо стороны да, новый альбом..но врятли будет что то по типу третьего или второго альбома

Evil3062


26 авг 2021, 20:18		пристарелый полупокер-хипстер


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