LIMP BIZKIT отменили все концерты в 2021

LIMP BIZKIT отменили все концерты, намеченные на 2021 год.
«Для большей ясности, поскольку некоторые промоутеры немного запаздывают с обновлением информации. Все наши запланированные выступления были отменены несколько недель назад (да, мы все в порядке, спасибо). Новые песни начнут появляться одна за другой в кратчайшие сроки. Вскоре после этого выйдет наш новый альбом».
Санчез
Skich72
Санчез
Skich72, с однйо стороны да, новый альбом..но врятли будет что то по типу третьего или второго альбома
Evil3062
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