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LIMP BIZKIT отменили все концерты в 2021



LIMP BIZKIT отменили все концерты, намеченные на 2021 год.



«Для большей ясности, поскольку некоторые промоутеры немного запаздывают с обновлением информации. Все наши запланированные выступления были отменены несколько недель назад (да, мы все в порядке, спасибо). Новые песни начнут появляться одна за другой в кратчайшие сроки. Вскоре после этого выйдет наш новый альбом».







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