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*Новое видео RAMMSTEIN 35
*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 26
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 22
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 16
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Limp Bizkit

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11 май 2022 : 		 Видео с выступления LIMP BIZKIT

21 апр 2022 : 		 Новое видео LIMP BIZKIT

21 мар 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления LIMP BIZKIT

29 окт 2021 : 		 Новый альбом LIMP BIZKIT выйдет осенью

30 сен 2021 : 		 Новая песня LIMP BIZKIT

26 авг 2021 : 		 LIMP BIZKIT отменили все концерты в 2021

11 авг 2021 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT об отмене тура

10 авг 2021 : 		 LIMP BIZKIT отменили концерты из-за COVID-19

2 авг 2021 : 		 Видео с выступления LIMP BIZKIT

1 авг 2021 : 		 Видео с выступления LIMP BIZKIT

1 июл 2021 : 		 У LIMP BIZKIT есть 35

12 фев 2020 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT номинирован на Золотую малину

11 фев 2020 : 		 Акустика от вокалиста LIMP BIZKIT

3 сен 2019 : 		 Фильм вокалиста LIMP BIZKIT показал замечательные результаты

23 авг 2019 : 		 Джон Траволта практикуется в знании песен LIMP BIZKIT

8 мар 2019 : 		 LIMP BIZKIT выступили с рэпером

15 ноя 2018 : 		 LIMP BIZKIT готовы к студийной работе

8 окт 2018 : 		 Участник INSANE CLOWN POSSE пытался вытолкнуть со сцены фронтмена LIMP BIZKIT

10 май 2018 : 		 Новая песня гитариста LIMP BIZKIT

8 мар 2018 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT снимает фильм с Траволтой

12 авг 2017 : 		 Гитарист LIMP BIZKIT работает над сольным альбомом

22 июл 2016 : 		 Гитарист LIMP BIZKIT попросил всех фанатов Трампа «избавить его от своего присутствия»

25 май 2016 : 		 LIMP BIZKIT пригласили фаната на сцену

22 дек 2015 : 		 Вокалисту LIMP BIZKIT запретили въезд на Украину

11 ноя 2015 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT вышел на сцену с плакатом "Крым = Россия"

11 окт 2015 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT желает переехать в Крым
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Видео с выступления LIMP BIZKIT



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Видео с выступления LIMP BIZKIT, которое состоялось седьмого мая на Mohegan Sun Arena, Wilkes-Barre, Pennsylvania, доступно для просмотра ниже.




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11 май 2022
WahrandPhain
Расскажите кто-нибудь, почему Фред выглядит как клинический долбоеб теперь? Давно уже не слежу за ними, но раньше вроде четкий на кепке был, а это что за хиппи на пенсии?

просмотров: 322

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