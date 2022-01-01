18 июл 2022



LIMP BIZKIT отменили тур из-за проблем со здоровьем вокалиста



Вокалист LIMP BIZKIT Fred Durst опубликовал следующее сообщение:



«По личным причинам, связанным со здоровьем, и на основании медицинских рекомендаций моего личного врача о немедленном перерыве в гастролях, LIMP BIZKIT, к сожалению, вынуждены отложить тур по Великобритании и Европе в 2022 году. Мы приносим свои искренние извинения за любые неудобства, которые это может причинить нашим преданным поклонникам, промоутерам и персоналу технической поддержки. Ждите дальнейших новостей. С уважением, Fred & LIMP BIZKIT»





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