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Limp Bizkit

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30 сен 2021 : 		 Новая песня LIMP BIZKIT

26 авг 2021 : 		 LIMP BIZKIT отменили все концерты в 2021

11 авг 2021 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT об отмене тура

10 авг 2021 : 		 LIMP BIZKIT отменили концерты из-за COVID-19

2 авг 2021 : 		 Видео с выступления LIMP BIZKIT

1 авг 2021 : 		 Видео с выступления LIMP BIZKIT

1 июл 2021 : 		 У LIMP BIZKIT есть 35

12 фев 2020 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT номинирован на Золотую малину

11 фев 2020 : 		 Акустика от вокалиста LIMP BIZKIT

3 сен 2019 : 		 Фильм вокалиста LIMP BIZKIT показал замечательные результаты

23 авг 2019 : 		 Джон Траволта практикуется в знании песен LIMP BIZKIT

8 мар 2019 : 		 LIMP BIZKIT выступили с рэпером

15 ноя 2018 : 		 LIMP BIZKIT готовы к студийной работе

8 окт 2018 : 		 Участник INSANE CLOWN POSSE пытался вытолкнуть со сцены фронтмена LIMP BIZKIT

10 май 2018 : 		 Новая песня гитариста LIMP BIZKIT

8 мар 2018 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT снимает фильм с Траволтой

12 авг 2017 : 		 Гитарист LIMP BIZKIT работает над сольным альбомом

22 июл 2016 : 		 Гитарист LIMP BIZKIT попросил всех фанатов Трампа «избавить его от своего присутствия»

25 май 2016 : 		 LIMP BIZKIT пригласили фаната на сцену

22 дек 2015 : 		 Вокалисту LIMP BIZKIT запретили въезд на Украину

11 ноя 2015 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT вышел на сцену с плакатом "Крым = Россия"

11 окт 2015 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT желает переехать в Крым

8 сен 2015 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT на первом канале

23 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления LIMP BIZKIT

29 мар 2015 : 		 Фронтмен LIMP BIZKIT: "Я не ROBERT DURST!"

20 фев 2015 : 		 Гитарист LIMP BIZKIT проиллюстрировал логотип AVENGED SEVENFOLD
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Новая песня LIMP BIZKIT



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"Dad Vibes", новая песня группы LIMP BIZKIT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома, выход которого запланирован в будущем.

LIMP BIZKIT Drops New Single





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

nabastak_


30 сен 2021, 18:46		Так себе :/ Meh
Но и на прошлом заглавная Cold Cobra была припевом не фонтан, тем не менее многие песни были классные.


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