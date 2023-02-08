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*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 27
*Потери в NERVOSA 24
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 18
*Не упусти кассету METALLICA! 15
*STEVEN TYLER официально назван ответчиком по делу о насилии 12
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Limp Bizkit

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8 фев 2023 : 		 Новое видео LIMP BIZKIT

18 июл 2022 : 		 LIMP BIZKIT отменили тур из-за проблем со здоровьем вокалиста

11 май 2022 : 		 Видео с выступления LIMP BIZKIT

21 апр 2022 : 		 Новое видео LIMP BIZKIT

21 мар 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления LIMP BIZKIT

29 окт 2021 : 		 Новый альбом LIMP BIZKIT выйдет осенью

30 сен 2021 : 		 Новая песня LIMP BIZKIT

26 авг 2021 : 		 LIMP BIZKIT отменили все концерты в 2021

11 авг 2021 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT об отмене тура

10 авг 2021 : 		 LIMP BIZKIT отменили концерты из-за COVID-19

2 авг 2021 : 		 Видео с выступления LIMP BIZKIT

1 авг 2021 : 		 Видео с выступления LIMP BIZKIT

1 июл 2021 : 		 У LIMP BIZKIT есть 35

12 фев 2020 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT номинирован на Золотую малину

11 фев 2020 : 		 Акустика от вокалиста LIMP BIZKIT

3 сен 2019 : 		 Фильм вокалиста LIMP BIZKIT показал замечательные результаты

23 авг 2019 : 		 Джон Траволта практикуется в знании песен LIMP BIZKIT

8 мар 2019 : 		 LIMP BIZKIT выступили с рэпером

15 ноя 2018 : 		 LIMP BIZKIT готовы к студийной работе

8 окт 2018 : 		 Участник INSANE CLOWN POSSE пытался вытолкнуть со сцены фронтмена LIMP BIZKIT

10 май 2018 : 		 Новая песня гитариста LIMP BIZKIT

8 мар 2018 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT снимает фильм с Траволтой

12 авг 2017 : 		 Гитарист LIMP BIZKIT работает над сольным альбомом

22 июл 2016 : 		 Гитарист LIMP BIZKIT попросил всех фанатов Трампа «избавить его от своего присутствия»

25 май 2016 : 		 LIMP BIZKIT пригласили фаната на сцену

22 дек 2015 : 		 Вокалисту LIMP BIZKIT запретили въезд на Украину
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|||| 8 фев 2023

Новое видео LIMP BIZKIT



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"Out Of Style", новое видео группы LIMP BIZKIT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Still Sucks".




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8 фев 2023
J
Jack of Diamonds
хахааххахаха, лол
Like!1
9 фев 2023
Lord Iscariah
Всегда говорил, что Лимб Бизкит сосут, но тут аплодирую им)
9 фев 2023
ElectricRetard
По моему какая то хуета.
Like!1  Dislike!1
9 фев 2023
Kliops144
Клип-детектор, достаю попкорн.
9 фев 2023
Hellg
Смело... Думал из текста что-то будет понятно. Но нет.

просмотров: 505

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