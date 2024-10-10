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Вокалист LIMP BIZKIT хочет 200 миллионов с UNIVERSAL



По данным Billboard, фронтмен LIMP BIZKIT Fred Durst подал иск против звукозаписывающего лейбла Universal Music Group, утверждая, что ему причитаются миллионы невыплаченных авторских отчислений.



В иске, который был подан в федеральный суд Калифорнии, UMG обвиняется в проведении «системной» и «мошеннической» политики, которая была «преднамеренно разработана» для сокрытия авторских отчислений от артистов и «сохранения этих доходов для себя». В иске также требуется компенсация для других артистов, которые работали с UMG через Flawless Records Durst'a.



Fred Durst утверждает, что за всю свою карьеру он ни разу не получал отчислений от Universal, несмотря на то, что группа продала более 45 миллионов пластинок, а её песни набрали более 450 миллионов прослушиваний на Spotify в этом году.



Fred Durst и его коллеги по группе требуют возмещения ущерба в размере 20 миллионов долларов. Однако они утверждают, что общая сумма, причитающаяся им от Universal, может «легко превысить» 200 миллионов долларов.



Согласно документам, UMG якобы сообщила представителям Fred'a Durs'a, что для того, чтобы он мог получить какие-либо отчисления, необходимо вернуть около 43 миллионов долларов. В связи с этим представителям Durst'a якобы сказали, что никаких роялти не будет, поскольку UMG не обязана их предоставлять, так как вложения не окупились. Однако команда Durst'a утверждает, что выяснила, что первоначальный лейбл группы, Flip Records, получил миллионы за счёт разделения прибыли с Universal Music Group.



В иске сказано:



«Учитывая огромные суммы, собранные UMG благодаря продажам альбомов LIMP BIZKIT и Flawless Records на протяжении многих лет... UMG несёт ответственность перед истцами за нарушение авторских прав на десятки миллионов долларов, если не больше. Истцы утверждают, что сумма, которую UMG должна им выплатить после расторжения этих соглашений, легко превысит 200 миллионов долларов».



UMG обвиняется в расторжении договора, несоблюдении условий контракта, мошенническом сокрытии, нарушении фидуциарных обязанностей, намеренном введении в заблуждение, неумышленном введении в заблуждение и нарушении авторских прав.







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