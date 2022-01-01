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*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 21
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
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Limp Bizkit

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21 мар 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления LIMP BIZKIT

29 окт 2021 : 		 Новый альбом LIMP BIZKIT выйдет осенью

30 сен 2021 : 		 Новая песня LIMP BIZKIT

26 авг 2021 : 		 LIMP BIZKIT отменили все концерты в 2021

11 авг 2021 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT об отмене тура

10 авг 2021 : 		 LIMP BIZKIT отменили концерты из-за COVID-19

2 авг 2021 : 		 Видео с выступления LIMP BIZKIT

1 авг 2021 : 		 Видео с выступления LIMP BIZKIT

1 июл 2021 : 		 У LIMP BIZKIT есть 35

12 фев 2020 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT номинирован на Золотую малину

11 фев 2020 : 		 Акустика от вокалиста LIMP BIZKIT

3 сен 2019 : 		 Фильм вокалиста LIMP BIZKIT показал замечательные результаты

23 авг 2019 : 		 Джон Траволта практикуется в знании песен LIMP BIZKIT

8 мар 2019 : 		 LIMP BIZKIT выступили с рэпером

15 ноя 2018 : 		 LIMP BIZKIT готовы к студийной работе

8 окт 2018 : 		 Участник INSANE CLOWN POSSE пытался вытолкнуть со сцены фронтмена LIMP BIZKIT

10 май 2018 : 		 Новая песня гитариста LIMP BIZKIT

8 мар 2018 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT снимает фильм с Траволтой

12 авг 2017 : 		 Гитарист LIMP BIZKIT работает над сольным альбомом

22 июл 2016 : 		 Гитарист LIMP BIZKIT попросил всех фанатов Трампа «избавить его от своего присутствия»

25 май 2016 : 		 LIMP BIZKIT пригласили фаната на сцену

22 дек 2015 : 		 Вокалисту LIMP BIZKIT запретили въезд на Украину

11 ноя 2015 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT вышел на сцену с плакатом "Крым = Россия"

11 окт 2015 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT желает переехать в Крым

8 сен 2015 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT на первом канале

23 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления LIMP BIZKIT
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|||| 21 мар 2022

Профессиональное видео полного выступления LIMP BIZKIT



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Профессиональное видео полного выступления LIMP BIZKIT, состоявшегося в рамках фестиваля Vive Latino, Mexico City, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Out Of Style - 00:38

02. Dirty Rotten Bizkit - 04:16

03. Turn It Up - 07:24

04. Dad Vibes - 08:42

05. Break Stuff - 13:49

06. My Generation - 19:08

07. Livin' It Up - 23:41

08. Nookie - 32:44

09. Hot Dog - 37:00

10. My Way - 42:20

11. Rollin' - 48:50

12. Take A Look Around - 53:51

LIMP BIZKIT's FRED DURST Debuts New Look At Mexico's VIVE LATINO Festival














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