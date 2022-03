21 мар 2022



Профессиональное видео полного выступления LIMP BIZKIT



Профессиональное видео полного выступления LIMP BIZKIT, состоявшегося в рамках фестиваля Vive Latino, Mexico City, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Out Of Style - 00:38



02. Dirty Rotten Bizkit - 04:16



03. Turn It Up - 07:24



04. Dad Vibes - 08:42



05. Break Stuff - 13:49



06. My Generation - 19:08



07. Livin' It Up - 23:41



08. Nookie - 32:44



09. Hot Dog - 37:00



10. My Way - 42:20



11. Rollin' - 48:50



12. Take A Look Around - 53:51































+3 -2



просмотров: 593