Концертное видео NERVOSA



"Raise Your Fist!", новое концертное видео группы NERVOSA, доступно для просмотра ниже. Это песня из альбома "Downfall Of Mankind", выпущенного на Napalm Records.



Трек-лист:



Intro"

"Horrordome"

"Never Forget, Never Repeat"

"Enslave"

"Bleeding"

"...And Justice For Whom?"

"Vultures"

"Kill The Silence"

"No Mercy"

"Raise Your Fist!"

"Fear, Violence And Massacre"

"Conflict"

"Cultura do Estupro"

"Selfish Battle" (Bonus Track)

















