Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 73
*Новая песня NILE 53
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 44
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 43
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 35
*Вокалист AS I LAY DYING считает "Ride The Lightning" METALLI... 22
*DJ SLIPKNOT немного угорел 20
*Лидер ANNIHILATOR о том, как не попал в METALLICA 18
*CORONER готовят "зрелый альбом" 18
*GALDER покидает DIMMU BORGIR 16
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 73
*Новая песня NILE 53
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 44
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 43
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 35
[= ||| все новости группы



*

Nervosa

*



27 авг 2024 : 		 Вокалистка NERVOSA: «Новый состав изменил для меня всё!»

8 авг 2024 : 		 Демонстрационное видео от NERVOSA

30 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления NERVOSA

27 сен 2023 : 		 Новое видео NERVOSA

30 авг 2023 : 		 Новое видео NERVOSA

2 авг 2023 : 		 Новое видео NERVOSA

28 мар 2023 : 		 Новое видео NERVOSA

20 фев 2023 : 		 Пополнение в NERVOSA

2 фев 2023 : 		 Потери в NERVOSA

13 янв 2023 : 		 Пополнение в NERVOSA

23 дек 2022 : 		 NERVOSA расстались с барабанщицей

23 ноя 2021 : 		 Обучающее видео от NERVOSA

3 мар 2021 : 		 Видео с текстом от NERVOSA

1 фев 2021 : 		 Вокалистка NERVOSA: «Психиатрия и металл тесно связаны»

20 янв 2021 : 		 Новое видео NERVOSA

19 янв 2021 : 		 Рассказ об издании альбома NERVOSA

16 дек 2020 : 		 Обучающее видео от NERVOSA

18 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от NERVOSA

29 окт 2020 : 		 NERVOSA запустили серию роликов

13 окт 2020 : 		 Новое видео NERVOSA

6 май 2020 : 		 Новый состав NERVOSA

27 апр 2020 : 		 2⁄3 ушли из NERVOSA

20 мар 2019 : 		 Концертное видео NERVOSA

17 июн 2018 : 		 Обучающее видео от NERVOSA

15 май 2018 : 		 Новое видео NERVOSA

7 апр 2018 : 		 Новое видео NERVOSA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалистка NERVOSA: «Новый состав изменил для меня всё!»



zoom
Prika Amaral поговорила с Bloodstock TV о недавних переменах в составе, новой музыке и многом другом — интервью доступно ниже.

«Все девушки, игравшие в Nervosa, были хороши в течение определенного периода, а потом все изменилось, как и все в нашей жизни... Но в этот раз для меня все было совершенно по-другому, потому что мне пришлось начать петь, чего я никогда раньше не делала. Все случилось в последний момент, поэтому мне пришлось учиться очень быстро. Это огромный вызов, потому что в группе появились новые участники. Так что нужно было справиться со многими проблемами. В общем, для меня это был настоящий вызов. Вот почему это было так важно. Типа, вау! Теперь я почувствовал разницу от смены состава».

NERVOSA Frontwoman PRIKA AMARAL -




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

27 авг 2024
Corpsegrinder04
Не хочу повторяться, но куда же без нынче модной шлюшки на басу.
Trypticon, MDB, Dickinson, Whitesnake, DragonForce,All That Remains, Black Flag.
И эти туда же.
  Dislike!2
27 авг 2024
rassol
Corpsegrinder04, тут всегда бабы были исключительно в составе, кретин, блядь.
Like!2  Dislike!1
27 авг 2024
Corpsegrinder04
rassol, для тебя деблоида, уровень юмора выше смехопонорамы петрососовской ,непостижим. Ну нельзя же быть до такой степени солнечным, чтобы не понять элементарного стёба.

просмотров: 309

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом