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Вокалистка NERVOSA: «Новый состав изменил для меня всё!»



Prika Amaral поговорила с Bloodstock TV о недавних переменах в составе, новой музыке и многом другом — интервью доступно ниже.



«Все девушки, игравшие в Nervosa, были хороши в течение определенного периода, а потом все изменилось, как и все в нашей жизни... Но в этот раз для меня все было совершенно по-другому, потому что мне пришлось начать петь, чего я никогда раньше не делала. Все случилось в последний момент, поэтому мне пришлось учиться очень быстро. Это огромный вызов, потому что в группе появились новые участники. Так что нужно было справиться со многими проблемами. В общем, для меня это был настоящий вызов. Вот почему это было так важно. Типа, вау! Теперь я почувствовал разницу от смены состава».







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