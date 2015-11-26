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Вокалистка NERVOSA : «Психиатрия и металл тесно связаны»



Вокалистка NERVOSA Diva Satanica рассказала о том, что помогает людям и как вокалистка группы посредством музыки, и как сестра психиатрии:



«Для меня это было как два разных мира, потому что никто на моей работе на самом деле не знал о моей страсти к музыке, пока несколько лет назад я не появилась на телешоу в качестве участницы. А потом все узнали о моей страсти к металлу и о том, что я пытаюсь когда-нибудь стать вокалисткой. Так что до тех пор я чувствовала себя виноватой, потому что здесь, в Испании, это что-то вроде клейма; быть фанатом экстремального металла — это что-то странное, не все любят такую музыку. "Девочка, с тобой что-то не так". Почему тебе нравится такое? Но это было похоже на облегчение, когда все узнали. Я и правда думаю, что психиатрия и металлическая сцена очень связаны, потому что мы очень чувствительны и эмоциональны. Мы по-настоящему думаем о своих чувствах. Для меня музыка была как терапия. Она позволяет мне выражать свои эмоции и говорить о глубоких вещах, которые, вероятно, я не могу донести простыми словами... Это хороший способ помочь людям соединить обе части, внутри и снаружи и просто почувствовать себя более свободными».







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