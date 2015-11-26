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Nervosa

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1 фев 2021 : 		 Вокалистка NERVOSA: «Психиатрия и металл тесно связаны»

20 янв 2021 : 		 Новое видео NERVOSA

19 янв 2021 : 		 Рассказ об издании альбома NERVOSA

16 дек 2020 : 		 Обучающее видео от NERVOSA

18 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от NERVOSA

29 окт 2020 : 		 NERVOSA запустили серию роликов

13 окт 2020 : 		 Новое видео NERVOSA

6 май 2020 : 		 Новый состав NERVOSA

27 апр 2020 : 		 2⁄3 ушли из NERVOSA

20 мар 2019 : 		 Концертное видео NERVOSA

17 июн 2018 : 		 Обучающее видео от NERVOSA

15 май 2018 : 		 Новое видео NERVOSA

7 апр 2018 : 		 Новое видео NERVOSA

27 мар 2018 : 		 Новый альбом NERVOSA выйдет летом

10 фев 2018 : 		 NERVOSA приступили к записи

26 май 2016 : 		 Новое видео NERVOSA

18 май 2016 : 		 Семплы новых песен NERVOSA

13 май 2016 : 		 Новая песня NERVOSA

19 апр 2016 : 		 Видео с текстом от NERVOSA

11 мар 2016 : 		 Новый альбом NERVOSA выйдет в июне

8 янв 2016 : 		 NERVOSA планируют запись нового альбома

11 окт 2015 : 		 Профессиональное видео полного концерта NERVOSA

2 июл 2015 : 		 Новое видео NERVOSA

8 окт 2014 : 		 Новое видео NERVOSA

2 июл 2014 : 		 Видео с выступления NERVOSA

21 фев 2014 : 		 Новое видео NERVOSA
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Вокалистка NERVOSA: «Психиатрия и металл тесно связаны»



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Вокалистка NERVOSA Diva Satanica рассказала о том, что помогает людям и как вокалистка группы посредством музыки, и как сестра психиатрии:

«Для меня это было как два разных мира, потому что никто на моей работе на самом деле не знал о моей страсти к музыке, пока несколько лет назад я не появилась на телешоу в качестве участницы. А потом все узнали о моей страсти к металлу и о том, что я пытаюсь когда-нибудь стать вокалисткой. Так что до тех пор я чувствовала себя виноватой, потому что здесь, в Испании, это что-то вроде клейма; быть фанатом экстремального металла — это что-то странное, не все любят такую музыку. "Девочка, с тобой что-то не так". Почему тебе нравится такое? Но это было похоже на облегчение, когда все узнали. Я и правда думаю, что психиатрия и металлическая сцена очень связаны, потому что мы очень чувствительны и эмоциональны. Мы по-настоящему думаем о своих чувствах. Для меня музыка была как терапия. Она позволяет мне выражать свои эмоции и говорить о глубоких вещах, которые, вероятно, я не могу донести простыми словами... Это хороший способ помочь людям соединить обе части, внутри и снаружи и просто почувствовать себя более свободными».

DIVA SATANICA Of NERVOSA -



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