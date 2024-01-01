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*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 62
*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 52
*Лидер ACCEPT женился! 33
*Попробуй Элтона Джона на вкус 30
*ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме» 23
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Nervosa

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5 сен 2024 : 		 Видео полного выступления NERVOSA

29 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления NERVOSA

27 авг 2024 : 		 Вокалистка NERVOSA: «Новый состав изменил для меня всё!»

8 авг 2024 : 		 Демонстрационное видео от NERVOSA

30 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления NERVOSA

27 сен 2023 : 		 Новое видео NERVOSA

30 авг 2023 : 		 Новое видео NERVOSA

2 авг 2023 : 		 Новое видео NERVOSA

28 мар 2023 : 		 Новое видео NERVOSA

20 фев 2023 : 		 Пополнение в NERVOSA

2 фев 2023 : 		 Потери в NERVOSA

13 янв 2023 : 		 Пополнение в NERVOSA

23 дек 2022 : 		 NERVOSA расстались с барабанщицей

23 ноя 2021 : 		 Обучающее видео от NERVOSA

3 мар 2021 : 		 Видео с текстом от NERVOSA

1 фев 2021 : 		 Вокалистка NERVOSA: «Психиатрия и металл тесно связаны»

20 янв 2021 : 		 Новое видео NERVOSA

19 янв 2021 : 		 Рассказ об издании альбома NERVOSA

16 дек 2020 : 		 Обучающее видео от NERVOSA

18 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от NERVOSA

29 окт 2020 : 		 NERVOSA запустили серию роликов

13 окт 2020 : 		 Новое видео NERVOSA

6 май 2020 : 		 Новый состав NERVOSA

27 апр 2020 : 		 2⁄3 ушли из NERVOSA

20 мар 2019 : 		 Концертное видео NERVOSA

17 июн 2018 : 		 Обучающее видео от NERVOSA
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|||| 5 сен 2024

Видео полного выступления NERVOSA



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Видео полного выступления NERVOSA, которое состоялось в рамках Bloodstock Open Air 2024, доступно для просмотра ниже:

"Seed of Death" 
"Death!"
"Kill the Silence" 
"Perpetual Chaos" 
"Venomous" 
"Masked Betrayer" 
"Jailbreak"
"Guided by Evil" 
"Endless Ambition"

Watch NERVOSA's Entire Bloodstock 2024 Show; Pro-Shot Video




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