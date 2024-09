5 сен 2024



Видео полного выступления NERVOSA



Видео полного выступления NERVOSA, которое состоялось в рамках Bloodstock Open Air 2024, доступно для просмотра ниже:



"Seed of Death"

"Death!"

"Kill the Silence"

"Perpetual Chaos"

"Venomous"

"Masked Betrayer"

"Jailbreak"

"Guided by Evil"

"Endless Ambition"







просмотров: 329