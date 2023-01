сегодня



Пополнение в NERVOSA



Группа NERVOSA опубликовала следующее сообщение:



«В начале карьеры у NERVOSA было две гитаристки, но после ухода Karen Ramos группа решила сохранить состав в виде трио по логистическим соображениям.



После полной смены состава в 2020 году Prika задумалась о добавлении второй гитаристки, но она решила сделать это позже, в группе было слишком много новых участников, чтобы справиться с ними в полном объеме, а состав уже трансформировался из 3 в 4, что увеличило гастрольные расходы группы в целом, поэтому с добавлением второй гитаристки пришлось повременить.



Через несколько месяцев после выхода Perpetual Chaos, в марте 2021 года, Prika позвала Helena присоединиться к NERVOSA, и с тех пор они вместе начали сочинять материал для нового альбома.



В конце 2022 года Mia не смогла отправиться в тур по Латинской Америке, поэтому Prika решила пригласить Helena, чтобы она играла на бас-гитаре и получила первый гастрольный опыт с NERVOSA.



Helena Kotina — молодая гитаристка, родившаяся и выросшая в Греции. Она взяла в руки гитару в возрасте 14 лет, основное влияние на нее оказали такие группы, как Scorpions, Rainbow, Deep Purple. Ее профессиональная карьера началась с выпуска первого EP греческой группы Daffodil под названием "A hope for things that never come", летом 2022 года она выпустила свою первую личную работу под названием "One of those days", а затем отправилась в турне по Латинской Америке с группой Nervosa в качестве басистки. Также в конце года Helena играла вместе с Paul Di'Anno и Gus G в их греческом туре». http://www.nervosa.com.br/





