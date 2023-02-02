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*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 57
*PANTERA отменили и в Австрии 25
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 19
*Новая песня OVERKILL 17
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 17
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*

Nervosa

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2 фев 2023 : 		 Потери в NERVOSA

13 янв 2023 : 		 Пополнение в NERVOSA

23 дек 2022 : 		 NERVOSA расстались с барабанщицей

23 ноя 2021 : 		 Обучающее видео от NERVOSA

3 мар 2021 : 		 Видео с текстом от NERVOSA

1 фев 2021 : 		 Вокалистка NERVOSA: «Психиатрия и металл тесно связаны»

20 янв 2021 : 		 Новое видео NERVOSA

19 янв 2021 : 		 Рассказ об издании альбома NERVOSA

16 дек 2020 : 		 Обучающее видео от NERVOSA

18 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от NERVOSA

29 окт 2020 : 		 NERVOSA запустили серию роликов

13 окт 2020 : 		 Новое видео NERVOSA

6 май 2020 : 		 Новый состав NERVOSA

27 апр 2020 : 		 2⁄3 ушли из NERVOSA

20 мар 2019 : 		 Концертное видео NERVOSA

17 июн 2018 : 		 Обучающее видео от NERVOSA

15 май 2018 : 		 Новое видео NERVOSA

7 апр 2018 : 		 Новое видео NERVOSA

27 мар 2018 : 		 Новый альбом NERVOSA выйдет летом

10 фев 2018 : 		 NERVOSA приступили к записи

26 май 2016 : 		 Новое видео NERVOSA

18 май 2016 : 		 Семплы новых песен NERVOSA

13 май 2016 : 		 Новая песня NERVOSA

19 апр 2016 : 		 Видео с текстом от NERVOSA

11 мар 2016 : 		 Новый альбом NERVOSA выйдет в июне

8 янв 2016 : 		 NERVOSA планируют запись нового альбома
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Потери в NERVOSA



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Группа NERVOSA опубликовала следующее сообщение:

«В сентябре 2022 года NERVOSA сообщили, что Diva (Satanica / вокал) покинет группу, и с тех пор она выполняла все обязанности с огромным профессионализмом и уважением. Причина ее ухода заключается в том, что она решила уделять больше времени другим проектам и своей группе. После ее решения мы заключили соглашение о проведении тура по Латинской Америке и объявлении о ее уходе в более позднее время, чтобы мы могли спокойно и своевременно все спланировать.

Мы понимаем и поддерживаем ее решение.

Это нелегко для обеих сторон, но жизнь состоит из выбора и решений. Так что не судите слишком строго, потому что это очень болезненный момент для обеих сторон. При всем нашем уважении к Diva, благодарим вас за преданность делу и внесенный вклад. Мы желаем тебе удачи на твоем новом пути.

Последние 2 месяца Nervosa работает с вокалисткой, а также с новой барабанщицей. Запись нового альбома начнется на этой неделе, так что следите за нашими социальными сетями, потому что мы собираемся опубликовать несколько спойлеров.

Спасибо всем фанатам за любовь и поддержку.

NERVOSA никогда не умрет!»

NERVOSA Part Ways With Vocalist DIVA SATANICA




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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2 фев 2023
Corpsegrinder04
У телок постоянные перетрубации в составе, то месячные,то мужика не поделят, одна ругань сплошная. Ну хули у баб всегда коллектив змеиный, что в музыке, что в любой другой сфере.

просмотров: 212

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