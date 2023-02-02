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Потери в NERVOSA



Группа NERVOSA опубликовала следующее сообщение:



«В сентябре 2022 года NERVOSA сообщили, что Diva (Satanica / вокал) покинет группу, и с тех пор она выполняла все обязанности с огромным профессионализмом и уважением. Причина ее ухода заключается в том, что она решила уделять больше времени другим проектам и своей группе. После ее решения мы заключили соглашение о проведении тура по Латинской Америке и объявлении о ее уходе в более позднее время, чтобы мы могли спокойно и своевременно все спланировать.



Мы понимаем и поддерживаем ее решение.



Это нелегко для обеих сторон, но жизнь состоит из выбора и решений. Так что не судите слишком строго, потому что это очень болезненный момент для обеих сторон. При всем нашем уважении к Diva, благодарим вас за преданность делу и внесенный вклад. Мы желаем тебе удачи на твоем новом пути.



Последние 2 месяца Nervosa работает с вокалисткой, а также с новой барабанщицей. Запись нового альбома начнется на этой неделе, так что следите за нашими социальными сетями, потому что мы собираемся опубликовать несколько спойлеров.



Спасибо всем фанатам за любовь и поддержку.



NERVOSA никогда не умрет!»







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