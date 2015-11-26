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Nervosa

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29 окт 2020 : 		 NERVOSA запустили серию роликов

13 окт 2020 : 		 Новое видео NERVOSA

6 май 2020 : 		 Новый состав NERVOSA

27 апр 2020 : 		 2⁄3 ушли из NERVOSA

20 мар 2019 : 		 Концертное видео NERVOSA

17 июн 2018 : 		 Обучающее видео от NERVOSA

15 май 2018 : 		 Новое видео NERVOSA

7 апр 2018 : 		 Новое видео NERVOSA

27 мар 2018 : 		 Новый альбом NERVOSA выйдет летом

10 фев 2018 : 		 NERVOSA приступили к записи

26 май 2016 : 		 Новое видео NERVOSA

18 май 2016 : 		 Семплы новых песен NERVOSA

13 май 2016 : 		 Новая песня NERVOSA

19 апр 2016 : 		 Видео с текстом от NERVOSA

11 мар 2016 : 		 Новый альбом NERVOSA выйдет в июне

8 янв 2016 : 		 NERVOSA планируют запись нового альбома

11 окт 2015 : 		 Профессиональное видео полного концерта NERVOSA

2 июл 2015 : 		 Новое видео NERVOSA

8 окт 2014 : 		 Новое видео NERVOSA

2 июл 2014 : 		 Видео с выступления NERVOSA

21 фев 2014 : 		 Новое видео NERVOSA

11 фев 2014 : 		 Новая песня NERVOSA

30 янв 2014 : 		 Семплы новых песен NERVOSA

12 янв 2014 : 		 Новый альбом NERVOSA выйдет в марте

1 фев 2013 : 		 NERVOSA приступили к записи

24 ноя 2012 : 		 NERVOSA сменили барабанщицу
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|||| сегодня

NERVOSA запустили серию роликов



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NERVOSA запустили серию документальных роликов, состоящую из четырёх частей. Первую часть можно увидеть ниже.

NERVOSA Launch New Documentary Video Series; Part 1 Streaming



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