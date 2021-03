сегодня



Видео с текстом от NERVOSA



“Genocidal Command”, новое видео с текстом от группы NERVOSA, доступно для ниже. Эта песня взята из альбома "Perpetual Chaos", выход которого состоялся 22 января на Napalm Records. Он доступен в следующих вариантах:



- Deluxe Edition: LP Gatefold Vinyl Splatter Blue/Red + 7 Inch incl. Bonustrack, Sticker and Patch - strictly limited to 300 copies

- LP Gatefold Vinyl Red Transparent - limited to 500 copies

- LP Gatefold Vinyl Blue Transparent

- CD Digipack

- CD Digipack + Shirt Bundle

- Digital Album



Трек-лист:



01. Venomous



02. Guided By Evil



03. People Of The Abyss



04. Perpetual Chaos



05. Until The Very End



06. Genocidal Command



07. Kings Of Domination



08. Time To Fight



09. Godless Prisoner



10. Blood Eagle



11. Rebel Soul



12. Pursued By Judgement



13. Under Ruins







