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*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 64
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 39
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
*Видео полного выступления YNGWIE MALMSTEEN 16
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Nervosa

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27 сен 2023 : 		 Новое видео NERVOSA

30 авг 2023 : 		 Новое видео NERVOSA

2 авг 2023 : 		 Новое видео NERVOSA

28 мар 2023 : 		 Новое видео NERVOSA

20 фев 2023 : 		 Пополнение в NERVOSA

2 фев 2023 : 		 Потери в NERVOSA

13 янв 2023 : 		 Пополнение в NERVOSA

23 дек 2022 : 		 NERVOSA расстались с барабанщицей

23 ноя 2021 : 		 Обучающее видео от NERVOSA

3 мар 2021 : 		 Видео с текстом от NERVOSA

1 фев 2021 : 		 Вокалистка NERVOSA: «Психиатрия и металл тесно связаны»

20 янв 2021 : 		 Новое видео NERVOSA

19 янв 2021 : 		 Рассказ об издании альбома NERVOSA

16 дек 2020 : 		 Обучающее видео от NERVOSA

18 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от NERVOSA

29 окт 2020 : 		 NERVOSA запустили серию роликов

13 окт 2020 : 		 Новое видео NERVOSA

6 май 2020 : 		 Новый состав NERVOSA

27 апр 2020 : 		 2⁄3 ушли из NERVOSA

20 мар 2019 : 		 Концертное видео NERVOSA

17 июн 2018 : 		 Обучающее видео от NERVOSA

15 май 2018 : 		 Новое видео NERVOSA

7 апр 2018 : 		 Новое видео NERVOSA

27 мар 2018 : 		 Новый альбом NERVOSA выйдет летом

10 фев 2018 : 		 NERVOSA приступили к записи

26 май 2016 : 		 Новое видео NERVOSA
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Новое видео NERVOSA



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Elements Of Sin, новое видео NERVOSA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Jailbreak, выход которого намечен на 29 сентября.




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